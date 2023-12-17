Dev Kardan Adam Çin'in Harbin Kentinde Simge Haline Geldi
1. Dev kardan adamın çeşitli görüntüleriÇin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Songhua Nehri kıyısında yer alan 18 metre yüksekliğindeki dev kardan adam yeni bir simge haline geldi.
1. Dev kardan adamın çeşitli görüntüleri
Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Songhua Nehri kıyısında yer alan 18 metre yüksekliğindeki dev kardan adam yeni bir simge haline geldi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.
(XHTV)