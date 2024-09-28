Üye Girişi
Haberler

Dev Kanatların Nakliyesi Trafiği Aksattı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Rüzgar Enerji Santrali için dev kanatların nakliyesi sırasında trafikte uzun kuyruklar oluştu. Çekicilerin manevraları dron ile görüntülenirken, nakliye işlemi sırasında sürücüler bir saat beklemek zorunda kaldı.

Dev kanatların zorlu yolcuğu trafiğin aksamasına neden oldu

SİVAS - Sivas'ta kurulması planlanan Rüzgar Enerji Santrali'nin kanat nakliyesi sırasında trafikte uzun kuyruk oluştu. Dev kanatları taşıyan çekicilerin zorlu manevraları dron ile havadan görüntülendi.

Rüzgar enerjisi üretiminde önemli bir yer tutan Sivas'ta yeni Rüzgar Enerji Santralleri kurulmaya devam ediyor. Bu çerçevede bir firmaya ait yeni rüzgar türbininin nakliyesi yapıldı. Devasa kanatları taşıyan tırlar, yolculukta zorlu dakikalar yaşadı. Ankara istikametinden gelen ve Kayseri istikametine dönmek isteyen çekiciler, bir süre trafiğin sıkışmasına neden oldu. Kanatların geçişi için genişletilen yollarda manevra yapan çekiciler dron ile havadan görüntülendi. Yaklaşık 1 saatte geçişi tamamlanan dev kanatlar, kurulum yapılmak üzere belirlenen alana doğru yola çıktı.

Rüzgar türbinlerini geçişi için trafikte bir süre bekleyen Murat Kandemir, "Burada mecbur bekleyeceğiz. Bu hizmet bir şekilde yapılacak. Yapacak bir şey yok. Kanatların geçişi zor, devasa büyüklükte. Zaten burada çalışma vardı. Ne için olduğunu merak ediyordum. İnip baktığımda kanatlar için olduğunu gördüm. Polislerimiz burada seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımız da biraz anlayışlı olacak. Aşağı yukarı 1 saat bekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Nakliye işinin gece saatlerinde yapılması gerektiğini ifade eden Öztürk Yılmaz, "Bilinçsiz ve sistemsiz yapılan bir iş. Bu saatte trafik akışına engel olan bir durum. Ekipler seferber oldu ama sıkıntı giderilmedi" şeklinde konuştu.

Dev Kanatların Nakliyesi Trafiği Aksattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Güncel

Yerel Haberler Ekonomi trafik Enerji Güncel Ulaşım Çevre Yaşam Sivas

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });