Dev Emekli-Sen'den TBMM Nöbetine Destek: "Emeklinin Hakkı Gaspediliyor"

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) İzmir şubeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM Genel Kurulu'nda başlattığı nöbete destek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

DİSK Dev Emekli-Sen MYK Üyesi Ercan Çınarlı, "Ülkede bütün yükü çeken, omuzlarında taşıyan emekçiler, emekliler, dar gelirliler mevcut bütçeden payını alamamış; ancak bu payı yandaşlarına, beşli çeteye ve kendi yandaş müteahhitlerine aktararak Türkiye'de 86 milyonun yüzde 90'ını mağdur eden bir AKP iktidarı bu yanlışlıkları yapmaya devam ediyor" dedi.

Çınarlı, şunları kaydetti:

"Emeklilerin aklıyla dalga geçiyorlar"

"Bugün yine görüşülmekte olan, uzun süreli mücadeleden sonra vermiş oldukları komik rakamı protesto ettik, reddettik; ancak en son parlamentoda Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlatmış olduğu nöbetle beraber, ki özellikle de meydanları gelincik tarlasına dönüştüren Devrimci Emekli-Sen ve emeklilerin mücadelesi sonucunda, lütufta bulunmaya çalışıyorlar.

'Bin lira bir fark ödeyeceğiz, emeklileri mutlu edeceğiz' deyip emeklilerin aklıyla dalga geçiyorlar. Asla kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Biz onların lütfunu istemiyoruz. Emekliler, onurlu mücadeleleri içerisinde, çalıştıkları dönemde analarının ak sütü gibi helal olan, havuzda birikmiş olan kendi hakkının mücadelesi içerisindedir. Eylemlerimiz bu süreçten sonra kesintisiz devam edecektir. Aklımızla dalga geçiyorlar. Emeklileri yok sayıyorlar; ki biz de onları yok sayıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yok sayacağız. Ama kesintisiz mücadelemizi devam ettireceğiz."

"Kaynak var, ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor"

Basın açıklamasını okuyan DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Ege Bölge Baştemsilcisi Hüseyin Özkaynak, "Yeni bir yıla, yeni umutlarla girmek isterdik. Ancak 2026'nın ilk haftalarında gördük ki; takvim yaprakları değişse de iktidarın emekçiye, emekliye ve yoksul halka bakışı değişmemiştir. Bu coğrafyanın 'Noel Babası' yine sadece zenginlerin bacasından girmiş; sermayeye, yandaşa ve patronlara hediye dağıtırken, halkın payına yine yoksulluk, yine sefalet düşmüştür. Açlık sınırının 30 bin TL'ye, yoksulluk sınırının 100 bin TL'ye dayandığı bir ülkede, bizlere dayatılan bu sefalet tablosuna sessiz kalmak, sadece kendimize değil, çocuklarımızın geleceğine ve bu halka ihanettir. Bize yıllardır 'Bütçede kaynak yok', 'Kemer sıkın' masallarını anlatanlara sesleniyoruz: Yalan söylüyorsunuz! Kaynak var, ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor" dedi.

Özkaynak, "AKP iktidarı, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, emekliye reva gördüğü bin 62 TL'lik utanç zammını, bir 'müjde' gibi sunmaya hazırlanmaktadır. Şimdiden ilan ediyoruz: Bu bin 62 TL'lik artış bir zam değil, emeklinin aklıyla alay etmektir" ifadesini kullandı.

"Biz sizden lütuf beklemiyoruz, sadaka istemiyoruz"

Özkaynak, şunları kaydetti:

"Meclis'te 'Dediğim dedik, çaldığım düdük' anlayışıyla el kaldırıp indirecek vekillere sesleniyoruz: O elleriniz, milyonlarca emeklinin açlığına onay vermek için kalkacaktır. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, emekli aylıklarının sefalet ücretine dönüşmesine karşı Meclis'te başlattığı nöbet eylemini, Devrimci Emekliler Sendikası olarak tüm şubelerimizde destekliyor ve selamlıyoruz. Ancak sadece Meclis'te değil, sokakta da bu ateşi harlayacağız. Çalışma Bakanı çıkmış, 'Emekliye aylığını gününde ödüyoruz' diye övünüyor. Sayın Bakan. Biz sizden lütuf beklemiyoruz, sadaka istemiyoruz. Biz, yıllarca maaşımızdan peşin peşin kesilen primlerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz. Halkın parasının halka dönmesini istiyoruz.

En düşük emekli maaşına harçlık verir gibi bin TL zam yaparak mutfaktaki bu yangını söndüremezsiniz. O yangın sizi de yakar. En düşük emekli maaşı derhal asgari ücret seviyesine yükseltilmeli ve asgari ücret açlık sınırının altında olmamalıdır. Tüm emeklilere acilen, kayıplarını telafi edecek seyyanen zam yapılmalıdır. Aylık Bağlama Oranları ve katsayılar derhal 2008 öncesi sisteme döndürülmelidir. Sağlıkta 'katkı payı' adı altında yapılan soygun durdurulmalı, sağlık tamamen ücretsiz olmalıdır. Bayram ikramiyeleri sembolik değil, en az bir asgari ücret tutarında olmalıdır. Evi olmayan kiracı emeklilere acilen kira ve yakacak yardımı bağlanmalıdır. Kısacası; emekliler, insan onuruna yakışır bir yaşam standardına kavuşmalıdır. 15 Ocak'ta o Meclis'ten yine sefalet kararı çıkarsa, sanmayın ki susup evimize döneceğiz. Aksine, o meydanları emeklinin haklı öfkesiyle dolduracağız. Bu ses sadece bir uyarı değil, yaklaşan fırtınanın ayak sesleridir. Hodri meydan"