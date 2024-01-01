Dev ejderha teknesi Wujiang Nehri'nde büyüleyici bir gösteriye imza attı
Çin'in Guizhou eyaletinin Sinan ilçesindeki Wujiang Nehri boyunca zarifçe süzülen 300 metre uzunluğundaki 'dev ejderha' teknesi yeni yılı karşılamak için büyüleyici bir gösteriye imza attı.
Dev ejderha teknesinin çeşitli görüntüleri
Çin'in Guizhou eyaletinin Sinan ilçesindeki Wujiang Nehri boyunca zarifçe süzülen 300 metre uzunluğundaki "dev ejderha" teknesi yeni yılı karşılamak için büyüleyici bir gösteriye imza attı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guizhou'dan bildiriyor. (XHTV)