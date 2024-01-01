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Dev ejderha teknesi Wujiang Nehri'nde büyüleyici bir gösteriye imza attı

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Çin'in Guizhou eyaletinin Sinan ilçesindeki Wujiang Nehri boyunca zarifçe süzülen 300 metre uzunluğundaki 'dev ejderha' teknesi yeni yılı karşılamak için büyüleyici bir gösteriye imza attı.

Dev ejderha teknesinin çeşitli görüntüleri

Çin'in Guizhou eyaletinin Sinan ilçesindeki Wujiang Nehri boyunca zarifçe süzülen 300 metre uzunluğundaki "dev ejderha" teknesi yeni yılı karşılamak için büyüleyici bir gösteriye imza attı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guizhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Turizm Güncel Haberler

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