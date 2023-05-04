Dev eğitim projeleri Doğubayazıt'ın kalbinde atmaya devam edecek

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Valiliği, BC Group ve Çoktan ailesi arasında imzalanan protokol ile dev eğitim yatırımları hayata geçirilecek.

" Şehre Değer Katan Projeler" sloganıyla Ağrı Valiliği BC Group ve Çoktan ailesi arasında imzalanan protokol ile ilkokul, ortaokul, yatılı öğrenci yurt binası, kongre merkezi ve halk kütüphanesi Doğubayazıt'ın merkezinde hayat bulacak. Proje ile hem ilçenin gereksinim duyduğu ilköğretim ve ortaöğretim derslik ihtiyacının karşılanması hem de modern eğitim yapıları ile ilçenin geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bu tür projelerin birçok iş insanına örnek olacak nitelikte olduğunu söyleyerek "Ağrı'dan ve ilçelerinden çıkmış, bu topraklarda yetişip kendi iş alanında bölgede ve dünyada belli noktalara gelmiş birçok aile var Ağrı'da. Bu insanların topraklarını unutmayıp bu bölgeye katkı sağlamak için bir takım yollar arası hepimizi çok mutlu eden bir şey. Doğubayazıt ilçemizden çıkmış, ekonomik ve ticari anlamda belirli bir noktaya gelmiş ama gönlünü hiçbir zaman memleketinden koparmamış Çoktin ailemizle beraberiz. Geçmişte de ilçelerine yaptıkları çok güzel yatırımlar var. Son zamanlarda bu ivmelerini tekrar arttırdılar. Ben onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün burada yine bir protokol gerçekleştireceğiz kendileriyle beraber. Çok önemli bir katkıda bulunacaklar." İfadelerine yer verdi.

Çocukların yüzünde oluşan sevincin kendilerini motive ettiğini söyleyen İş insanı Bişar Çoktin ise, "Bunları yaparken bizi motive eden iki şey var. Hem sizlerin göstermiş olduğu teveccüh hem de çocuklarımızın yüzünde gördüğümüz sevinç. Temennimiz ilimiz ve ilçemizdeki diğer hemşehrilerimize de birazcıkta olsa örnek olabilmek." Dedi.