Dev buz sarkıtları görenleri hayrete düşürdü

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreyi aştı.

Ardahan ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından etkisini göstermeye başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılardan yaklaşık 3 metrelik buz sarkıtları sarkmaya başladı.

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceyle ölçüldüğü Ardahan'da 3 metrelik buz sarkıtları dikkat çekiyor. Küçük sanayi sitesindeki iş yerlerinin çatılarından sarkan ve insan boyunu geçen dev sarkıtlar görenleri şaşırtıyor.

Kar yağışı ve ardından dondurucu soğukların devam ettiğini söyleyen Zeki Altun, "Bugün 28 Mart 2022 ve gördüğünüz gibi soğukların etkisiyle dev buz sarkıtları oluştu. Mart ayının sonlarına geldiğimiz bugünlerde dahi soğukla mücadelemiz devam ediyor. Çilemiz bitmiyor. Burada hayat bu kadar zor" dedi.

(Olgun Yıldız/ İHA)