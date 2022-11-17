Dev binanın yıkılma anı kamerada

Etraf toz bulutuyla kaplandı

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 'Anakent İş Merkezi'nde yıkım çalışması sırasında binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılma anı ise kameralara yansıdı.

Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor. Yıkım işini üstlenen şirket tarafından yapılan yıkım çalışmasında dış cephenin ardından betonarme kısma başlandı.

Edinilen bilgiye göre, yıkım işini üstlenen firma tarafından akşam saatlerinde yıkılması planlanan ön kısımdaki tek kolon, çatırdamaya başladı. Polis, daha önce araç trafiğine kapattığı yolu, olay öncesinde yaya trafiğine de kapattı. Binanın önündeki dev kolon ve bağlı olduğu kısım büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kolonun yıkılmasının ardından çevreyi toz bulutu kaplarken, vatandaşlar meydana gelen sesin ardından kısa süreli panik yaşadı. O anda yakında bulunan bir vatandaş tarafından binanın yıkım anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay anını anlatan Kaan Efe isimli vatandaş, "Kolonun bağlantılarını sökmüşlerdi. Ondan sonra polisler geldi. Yıkım için akşamı bekliyorlardı. Saat 13.00 gibi çatırdama sesleri gelmeye başladı. Kolonun yıkılacağı anlaşılınca yol kapatıldı. Daha sonra dev kolon yıkıldı. Allah'tan can kaybı ve yaralanma olmadı" dedi.

Yıkımın ardından Bankalar Caddesi, tamamen araç ve yaya trafiğine kapatılırken, 10 katlı dev binanın yıkım işlemi devam ediyor.