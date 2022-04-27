Deutsche Bank, Ukrayna-Rusya savaşının gölgesinde ilk çeyrekte karını büyüttü

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Ukrayna- Rusya savaşının görünümü gölgelemesine rağmen yatırım bankacılığı birimindeki kazancın etkisiyle ilk çeyrekte net karını yüzde 17 artarak 1,06 milyar avroya yükseltti.

Deutsche Bank, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, yatırım bankacılığı birimindeki kazancın etkisiyle ilk çeyrekte karını geçen yılın aynı çeyreğine yüzde 17 artırarak 1,06 milyar avroya yükseltti.

İlk çeyrekte piyasalardaki yaklaşık 950 milyon avroluk kar beklentisine karşın 1,06 milyar avro net kar elde eden bankanın, son 7 çeyrektir kar açıklaması dikkati çekti.

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri ilk çeyrekte yüzde 7 artışla 3,3 milyar avroya, net geliri de yüzde 1 artışla 7,3 milyar avroya ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki başlattığı savaş, Almanya ve Deutsche Bank'ın Rus ekonomisiyle olan bağlantıları nedeniyle görünümünü gölgelerken, banka mevcut ortamın giderek zorlaştığı ve maliyet baskılarının yoğunlaştığı konusunda uyardı.

Finansal sistem için dünyanın en önemli bankalarından biri olarak düzenleyicilerin yakın takibi altında olan Deutsche Bank, Temmuz 2019'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Alman bankası, 12 Mart'ta Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandıracağını duyurmuştu.

Deutsche Bank'ın Rusya'da yaklaşık 1.500 kişinin çalıştığı bir teknoloji merkezi de bulunuyor.