DEÜ'nün bölümleri 'ShanghaiRanking' başarı derecelendirmesinde üst sıralara tırmandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik ile Turizm İşletmeciliği programlarının ShanghaiRanking tarafından hazırlanan ve üniversitelerin dünya çapındaki başarı sıralamasını gösteren The Academic Ranking of World Universities (ARWU) araştırmasında üst sıralara tırmandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya çapındaki üniversiteler ve fakülteleri çeşitli kriterlere göre derecelendiren ARWU sıralamasında DEÜ, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği alanında dünyada 101-150 bandına yerleşti, Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı.

Doğa bilimleri, mühendislik, yaşam bilimleri, tıp bilimleri ve sosyal bilimler genelinde 54 konunun değerlendirildiği, akademik başarılar, uluslararası iş birlikleri, araştırma kalitesi ve etkisi gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu çalışma kapsamında DEÜ, hemşirelikte dünya üniversiteleri arasında 201-300 sıralaması aralığında yer buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Uluslararası arenada elde ettiğimiz başarılar tesadüf değil. Araştırma geliştirme alanında dünyada ses getiren bilimsel çalışmalarımızla, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizle, öğrenci ve akademisyenlerimizin gayretleriyle üniversitemizin ve ülkemizin yükseköğretim alanındaki itibarını olumlu yönde geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararasılaşma politikası çerçevesinde tüm imkanlarını seferber ettiklerine dikkati çeken Hotar, şunları kaydetti:

"Araştırma geliştirme alanında dünyada ses getiren bilimsel çalışmalarımızla, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizle, öğrenci ve akademisyenlerimizin gayretleriyle üniversitemizin ve ülkemizin yükseköğretim alanındaki itibarını olumlu yönde geliştiriyoruz. Yurt dışında yer alan yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerimizi her geçen gün geliştiriyor; bilimsel çalışmalarımızı uluslararası boyuta entegre ediyoruz. Sürdürülebilir turizm anlayışını benimseyen ve dünya genelinde sektöre nitelikli insan kaynağı sağlayan DEÜ Turizm Fakültemizin Konaklama ve Turizm İşletmeciliğinde dünyada 101-150 sıralamasına yerleşmesi, uluslararasılaşma alanındaki çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Hemşirelik eğitimi, araştırmaları ve uygulamalarında evrensel standartları yakalayan Hemşirelik Fakültemizin dünya sıralamasında 201-300 aralığında bulunması toplum sağlığına olan katkımızın uluslararası alanda takdir gördüğünü kanıtlıyor. Uluslararası arenada elde edilen bu başarıda emeği geçen mensuplarımızı kutluyor, kentimize, ülkemize ve tüm dünyaya faydalı olacak akademik çalışmalara imza atmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz."