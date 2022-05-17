DEÜ Merkez Kütüphanesi, 'erişilebilirlik logosu' kullanmaya hak kazandı - Haberler

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ), Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, 'erişilebilirlik belgesi' alarak 'erişilebilirlik logosu' kullanmaya hak kazandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, erişilebilirlik belgesini, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın elinden aldı.

DEÜ'nün Tınaztepe Yerleşkesi'nde yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen '2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nda 'erişebilirlik belgesi ve logosu' almaya hak kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin belge ve logosunu DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın elinden aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak 20 yıldır erişilebilirlik üzerine önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın 2010'da anayasal güvence altına alındığına, 2020'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Erişilebilirlik Yılı' ilan edildiğine dikkat çeken Yanık, hükümet olarak engelli vatandaşlara yönelik politika ve hizmetleri hukuki çalışmalarla güvence altına aldıklarını kaydetti. Bakan Yanık, "Erişilebilirlik belgesi alarak erişilebilirlik logosu kullanmaya hak kazanan 16 kütüphanemiz her türlü engele karşı erişilebilir hale getirildi. Kütüphane kullanıcısı bir görme engelli ya da ortopedik engelli, bu kütüphanelerimizi rahatlıkla ziyaret edebilir, istediğine rahatlıkla ulaşabilir. Sadece kütüphaneler değil, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, kamu binaları, parklara da erişilebilirlik belgelerini vermeyi arzu ediyoruz" dedi.

'BİLGİYİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILIYORUZ'

DEÜ'nin bilgiyi herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Araştırma Üniversitemiz, projelerini ve yatırımlarını her zaman engelsiz toplum ve üniversite anlayışına göre şekillendiriyor. Engelsiz üniversite olma yolunda kütüphanemizin aldığı erişilebilirlik belgesi ve logosu ne kadar doğru yolda olduğumuzu bizlere bir kez daha gösterdi. Kütüphanemiz, görme engelli kullanıcılar için başlattığımız 'Kitabımın Sesi Ol' projesi ve mekanda erişim konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı 2021 yılında aldığı 'Turuncu Bayrak' ödülü ile engelsiz üniversite anlayışımızın en güzel örneklerinden birini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı. DEÜ'nün erişilebilir ve ulaşılabilir uygulamalara öncelik verdiğini dile getiren Rektör Hotar, "YÖK tarafından verilen Engelsiz Bayrak Ödülleri'nde turuncu bayrak, yeşil bayrak ve engelsiz program nişanı almaya hak kazandık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2020'de 'erişilebilir üniversiteler' kategorisinde ikinci olduk ve Bakanlık tarafından verilen Erişilebilirlik Logolu bayrağı, DEÜ Sabancı Kültür Sarayımızda göndere çektik. Akademik faaliyetlerimize ve kamuoyunu bilgilendiren faaliyetlerimize hiçbir zaman ara vermedik" açıklamasında bulundu. Hotar, erişilebilirlik çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

16 KÜTÜPHANE LOGO ALMAYA HAK KAZANDI

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nda 16 kütüphaneye erişilebilirlik logolu bayrak verildi. Her türlü engel türüne karşı erişilebilir hale getirilen kütüphaneler, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarınca detaylı denetimlere tabi tutuldu. Erişilebilirlik belgesi ve erişilebilirlik logosu almaya hak kazanan kütüphaneler; üniversite, halk ve belediye kütüphanelerinden oluştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel