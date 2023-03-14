DEÜ'lü uzmanlar, afet bölgesinde ulaşım yollarındaki hasarları raporladı

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) bilim insanlarınca hazırlanan raporda, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası afet bölgesindeki hasar ortaya koyuldu. Raporda; zemine bağlı oluşan hasarlarla kara yolu ve demir yolu gibi ulaşım sistemlerinin de büyük hasar gördüğüne dikkat çekilip, Gölbaşı- Adıyaman'da deprem sonrası zemin sıvılaşmasıyla yol kaplamasının bazı yerlerde blok halinde zemine battığı kaydedildi. Buna rağmen bölünmüş yola ait orta kaldırımın hasar görmediğine dikkat çekilip, bunun kaldırım ve yol kaplaması arasında oluşan kot farkından kaynakladığının gözlendiği belirtildi.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremin ardından Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi DEÜ'lü bilim insanları da bölgeye gidip, oluşan hasarları tespit ederek raporladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği yapı, yapı malzemesi, mekanik, geoteknik, hidrolik ve ulaştırma ana bilim dallarına mensup öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan 28 kişilik ekibin yaptığı çalışmalar raporlandı. Ekip üyelerinin sahada yaptığı gözlem ve incelemelerde zemine bağlı oluşan hasarlar, kara yolu ve demir yolu ulaşım sistemleri gibi birçok konu değerlendirildi.