DEÜ, kurumsal akreditasyon belgesine kavuştu

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen '2021 Kurumsal Akreditasyon Programı' kapsamında Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'ın elinden aldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, kalite ve hizmet standartlarını yükseltecek yatırımlara ve projelere önem verdik. Aldığımız Akreditasyon Belgesini de, bir başlangıç olarak değil; daha fazlasını yapmak için dayanak noktası olarak görüyoruz" dedi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ise "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere bu süreçte başarıyla çalışan DEÜ mensuplarını tebrik ediyor, Kurumsal Akreditasyon Belgemizin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ne layık görülen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Rektörlük binasında yer alan 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirilen takdim töreni ile belgesine kavuştu. Dahil olduğu 2021 Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında YÖKAK tarafından kalitesi tescillenen DEÜ'nün Kurumsal Akreditasyon belgesini YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a takdim etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel