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DEÜ Hastanesi'nde Sağlık Çalışanları İş Bıraktı

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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle sağlık çalışanları bir saat iş bıraktı. Sağlık-İş Sendikası, işverenin sunmuş olduğu zam oranını yetersiz buldu.

(İZMİR) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sağlık çalışanları bir saat iş bıraktı.

Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikası ile DEÜ Hastanesi yönetimi arasında ocak ayından bu yana devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı.

Arabulucu sürecine geçilmesinin ardından, hastanede görev yapan yaklaşık bin 245 sağlık çalışanı, sabah saatlerinde bir saat iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. DEÜ Hastanesi çalışanlarının gerçekleştirdiği eyleme Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Genel Sekreter Adem Sarıçoban, İzmir Şube Başkanı Özgür Arslan ve şube yönetim kurulu üyeleri de destek verdi.

"Bu oranla geçinmemiz mümkün değil"

Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Arslan, eylemde yaptığı açıklamada, işverenin birinci altı ay için önerdiği zammın yüzde 11 olduğunu belirterek, "Bu oranın yüzde 5'i Aralık ayında ödenmişti. Yani kalan zam oranı yüzde 6. Her gün yeni zamlarla karşı karşıyayken bu oranla geçinmemiz mümkün değil" dedi.

Sendikanın DEÜ Hastanesi İşyeri Baş Temsilcisi Yusuf Sarp ise eylemlerin toplu iş sözleşmesi bağıtlanana kadar süreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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