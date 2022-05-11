DEÜ'den erişilebilir dünya hedefine destek

İZMİR (DHA) - İZMİR'de Engelliler Haftası kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü iş birliğiyle 'Her İnsan, Dünya'ya Bir Armağan' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversite olarak bizler, Engelliler Haftası'nı sadece toplantı, sergi, konser ve etkinlik düzenlenen günler olarak değil; eksiklerimizi görme ve hizmetlerimizi geliştirme fırsatı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

DEÜ, Engelliler Haftası kapsamında, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü iş birliğiyle 'Her İnsan, Dünyaya Bir Armağan' etkinliği düzenledi. DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen programa DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer'in yanı sıra üniversite mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin de davetli olarak yer aldığı etkinlikte, İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) müzik dinletisi ve 'Kalıp Baskı ile Neşeli Torbalar' temalı atölye çalışması da gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Hotar, "Bu etkinliğimizin, daha güçlü ve erişilebilir bir sosyal hayatın inşasında farkındalık oluşturacağına, özel gereksinimi olan bireylerimizin buradaki rollerinin anlaşılmasına fayda sağlayacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIMIZ İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADIK'

İzmir milletvekilliği yaptığı dönemde çıkarılan ve kendisinin de kanun çalışmalarında görev aldığı Engelliler Hakkında Kanun ile özel gereksinimi olan bireylerin, temel hak ve özgürlüklerinden rahatça faydalanabilmeleri için yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Rektör Hotar, "Ülkemizde yaklaşık yüzde 13'ü oranında bir engelli nüfusu var. Aileleriyle birlikte toplumun büyük bir kesimini ilgilendiriyor. İlk Engelliler Kanunu 2005 yılında çıkarıldı ve daha sonraki süreçte yönetmeliklerle belirli bir seviyeye gelindi. Görmezden geldiğimiz konuların muhatabı olabileceğimizi bilmek; adil, eşit ve fırsat eşitliğine dayalı toplum için çalışmak önem kazanıyor. Üniversite olarak bizler, Engelliler Haftası'nı sadece toplantı, sergi, konser ve etkinlik olarak değil; eksiklerimizi görme ve hizmetlerimizi geliştirme fırsatı olarak değerlendiriyoruz" açıklamalarında bulundu. Hotar, ulusal eğitim politikalarına güç verecek projeler başlatmanın yanı sıra fiziki engellerin aşılmasına yönelik yatırımlar da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörü Prof. Dr. Rukiye Günseli Yıldırım ise 'her insan engelli adayıdır' söyleminin önemine dikkat çekerek, "Önemli olan yüreklerdeki engellerin kaldırılmasıdır. Böyle düşündüğümüzde hayata çok daha güzel bakacağız. Her insan farklı bir renk ve dünya farklı renkleriyle daha güzel" dedi.

DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 3. Sınıf Öğrencisi Baran Alp Turan da geçen yıl yaşadığı kazada bir bacağını kaybettiğini belirterek, "Başıma böyle bir olay gelene kadar bu konuda duyarsız olduğumu, engelli bireyleri anlamadığımı fark ettim. Asıl engelin kafamızda kendimize koyduğumuz sınırlar olduğunu unutmayalım, önyargılarımızdan kurtulalım" diye konuştu.

İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun müzik dinletisinin ardından özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri, Rektör Hotar ve Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer'in de yer aldığı 'Kalıp Baskı ile Neşeli Torbalar' temalı atölye çalışmasına katıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel