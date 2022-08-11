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'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (3)

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'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (3)

'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (3)10 BİN MAĞDUR, 100 MİLYON LİRALIK VURGUNAnkara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi ve firmaya ait adreslerde yapılan aramalarda, evrak ve dosyalar ile ürünlere el koyuldu.

'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (3)

10 BİN MAĞDUR, 100 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi ve firmaya ait adreslerde yapılan aramalarda, evrak ve dosyalar ile ürünlere el koyuldu. Firmaya ait fabrikada yapılan arama ve incelemelerde ürünlerin, atıl durumda olduğu görüldü. Fabrikadaki dosyalar üzerinde yapılan incelemelerde ise firmanın, bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, yurt içine ve dışına satış yapmadığı tespit edildi.

Polisin incelemesinde ayrıca iddia edildiği gibi firmanın banyo topu yapmak üzere vatandaşa ham madde teslim ettiği, daha sonra bunları 3 kat daha fazla fiyatla alacağını vadettiği saptandı. Bu yöntemle 10 binin üzerinde kişinin dolandırıldığı ve 100 milyon lira üzerinde vurgun yapıldığı belirlendi.

Görüntü dökümü:

- Fabrikada polis aramasından görüntü

- Banyo toplarından görüntü

- Sabunlardan görüntü

- Kasada bulunan paralar

- Üretim alanından görüntü

- Banyo topu dosyasından görüntü

- Eke geçirilen dosyalardan görüntüler

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Güncel Haberler

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