'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (3)10 BİN MAĞDUR, 100 MİLYON LİRALIK VURGUNAnkara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi ve firmaya ait adreslerde yapılan aramalarda, evrak ve dosyalar ile ürünlere el koyuldu.

'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (3)

10 BİN MAĞDUR, 100 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi ve firmaya ait adreslerde yapılan aramalarda, evrak ve dosyalar ile ürünlere el koyuldu. Firmaya ait fabrikada yapılan arama ve incelemelerde ürünlerin, atıl durumda olduğu görüldü. Fabrikadaki dosyalar üzerinde yapılan incelemelerde ise firmanın, bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, yurt içine ve dışına satış yapmadığı tespit edildi.

Görüntü dökümü:

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,