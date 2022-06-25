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Detaylı bilgisayar toplama rehberi: ShiftDelete-SD2 hazır sistem

Gaming.Gen.TR'den satın aldığınız bilgisayarlar, hazır toplanmış bir şekilde sizlere sunuluyor. Ama biz detaylı bilgisayar toplama rehberi olması için, kurduğumuz hazır sistemi sizler için sıfırdan videoda kurduk.

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ShiftDelete-SD2 özellikleri neler?

Topladığımız sistem özelliklerine gelirsek, ASUS PRIME B660M-K D4 ilk ana donanımımız oldu. Bu anakart 12. Nesil Intel LGA1700 soketli işlemcileri destekliyor. Maksimum 64 GB DDR4 5333 MHz RAM destekleyen anakartta 4 adet SATA 3 (6 GB/s) bağlantısı, 2 adet PCIe 4.0 M2 slot, 1 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.4 ve 1 adet 1 Gigabit ethernet (RJ45) bağlantı noktası bulunuyor.

İşlemci tarafında 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip Intel Core i5 12400F sistemimizde yer aldı. Intel'in 10 nm mimarisi ile ürettiği işlemci temel frekansta 2.50 GHz, hız aşırtma ile de 4.40 GHz hız sunabiliyor.

Sistemde 2×8 GB ADATA XPG Spectrix D50 ROG Sertifikalı 3600 MHz DDR4 CL17 RAM'i tercih ettik. Satın alma linkinden ulaşabileceğiniz özelleştirme sayfasından ihtiyacınıza göre bellek ve diğer donanım yükseltmeleri yapabilirsiniz.

Asus Dual Radeon RX 6750 XT 12 GB 192 bit ekran kartı, 12. Nesil işlemci gücü ile birleşince oyundan render almaya kadar birçok konuda güçlü performans sunuyor.

Depolama olarak ADATA 512 GB Legend 710 PCIe M2 modelini kullandık. NVMe PCIe teknolojisi bulunan bu SSD ile oyun, iş ve kişisel bilgisayarınızda yüksek hızlara ulaşabilirsiniz. Depolamada kullandığımız SSD, 2400 MB/s okuma ve 1000 MB/s yazma değerlerine sahip.

Tüm bu sistemin yer alacağı kasamız ise herkesin beğenisini toplayan Asus TUF Gaming GT301 kasa oldu. ATX boyutunda olan kasamızda 3 adet HDD, 2 adet ise SSD depolama bölümlerine yer veriliyor. RGB LED aydınlatmaya sahip kasada 4 adet fan bulunurken ön panelde 2 adet USB 2.0, 1 adet mikrofon, 1 adet kulaklık ve 1 adet USB 3.0 girişi bulunuyor.

Tüm bu sisteme gücünü veren ise Asus TUF Gaming 650B 650W 80+ Bronze sertifikalı güç kaynağı oldu.

ShiftDelete-SD2 sistem özellikleri:

Anakart: ASUS PRIME B660M-K D4

Ekran Kartı: ASUS DUAL-RX6750XT-O12G

İşlemci: INTEL i5 12400F

SSD: XPG SSD 512GB SX6000LNP LITE 1800/1200 ASX6000LNP-512GT-C

RAM: A-DATA RAM DIMM 16GB DDR4 XPG 3600MHZ (2X8GB)

PSU: ASUS TUF GAMING 650B 650W 80+ Bronze PSU Güç Kaynağı

Kasa: ASUS TUF GAMING GT301 RGB Tempered Glass USB 3.2 Mid Tower Kasa

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