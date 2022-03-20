Destici: "Türk Tabipler Birliği bölücülüğün, vatan millet, din ve devlet düşmanlarının, adeta sözcülüğünü yapıyor"
AA - Güncel
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin soruları yanıtlaması MALATYA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il kongresi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin soruları yanıtlaması MALATYA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il kongresi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.