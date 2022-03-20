Destici: "Türk Tabipler Birliği bölücülüğün, vatan millet, din ve devlet düşmanlarının, adeta sözcülüğünü yapıyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Destici: "Türk Tabipler Birliği bölücülüğün, vatan millet, din ve devlet düşmanlarının, adeta sözcülüğünü yapıyor"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin soruları yanıtlaması MALATYA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il kongresi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin soruları yanıtlaması MALATYA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il kongresi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Destici: Türk Tabipler Birliği bölücülüğün, vatan millet, din ve devlet düşmanlarının, adeta sözcülüğünü yapıyor

Destici: Türk Tabipler Birliği bölücülüğün, vatan millet, din ve devlet düşmanlarının, adeta sözcülüğünü yapıyor

Destici: Türk Tabipler Birliği bölücülüğün, vatan millet, din ve devlet düşmanlarının, adeta sözcülüğünü yapıyor

AA / Güncel

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title