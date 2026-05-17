Destici: Türk soylular vatandaş yapılmalı

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nüfusumuzun da aşağı doğru gittiği bu dönemde, ister Batı Trakya'dan, ister Suriye'den, ister Irak'tan, ister Orta Asya'dan, ister Kafkaslar'dan, ister Kırım'dan Türk soylu olarak kim Türk vatandaşlığına müracaat ediyorsa onların vatandaşlığı kabul edilmeli ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı yapılmalıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. Kerkük Türkleri'nin durumlarını ve yaşadıkları sorunları anlatan Destici, bu zülümlerin yaşandığı bir başka noktanın Doğu Türkistan olduğunu söyledi.

Destici, tam 77 yıldır Doğu Türkistan'ın, Çin'in işgali altında olduğunu belirterek, "Hem fiili soykırım uygulandı, hem kültür soykırımı uygulandı, hem inanç soykırımı uygulandı. Onun için biz açığız, netiz, Büyük Birlik Partisi olarak, Alperenler olarak netiz, Doğu Türkistan'daki işgal bitmeden, Doğu Türkistan'daki katliamlar sona ermeden, ölüm kampları uygulamalarına son vermeden, Çin bizim dostumuz olamaz. Suriye Türkleri, Suriye Türkmeni kardeşlerim. Onlar da tıpkı Müslüman Araplar gibi uzun yıllar Bağdat rejiminde hem babası döneminde hem daha sonraki dönemde büyük zulümler gördüler" diye konuştu.

Türkiye'de bugün yüz binlerce Suriye Türkmeni'nin yaşadığını ifade eden Destici, "Yaklaşık 12 yıldır buradalar. Çocuklar burada okudu, çocuklar burada yetişti. Onun için biz diyoruz ki, bunu sadece Suriye Türkmenleri için de söylemiyoruz. Ama öncelik Suriye Türkmenleri için olduğu için söylüyorum. Nüfusumuzun da aşağı doğru gittiği bu dönemde, ister Batı Trakya'dan, ister Suriye'den, ister Irak'tan, ister Orta Asya'dan, ister Kafkaslar'dan, ister Kırım'dan Türk soylu olarak kim Türk vatandaşlığına müracaat ediyorsa onların vatandaşlığı kabul edilmeli ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"HANİ SİLAH BIRAKACAKTIN?"

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini, bu sürede binlerce şehit verdiğini belirterek, Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Destici, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye nasıl olacaktı? Şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz. PKK tüm hem içerideki hem dışarıdaki, İran'daki, Irak'taki, Suriye'deki tamamı silah bırakacaktı. Yine PKK tüm unsurlarıyla birlikte kendini feshedecekti. Maalesef bugüne kadar bunlar olmadı. Bunlar olmadı ama sanki bunlar olmuşmuş gibi, bunlar olmuş gibi, hem PKK'nın Kandil'deki kara yılanları, hem İmralı'daki bebek katili, hem siyasi uzantısı dem, devlet adım atsın, hükümet adım atsın, yasa çıkarsın. Ne yasası çıkarsın? Af çıkarsın. Ne yasası çıkarsın? Anayasadan Türk ibaresini kaldırsın. Ne yasası çıkarsın? Türkçenin yanına bir başka dil koysun. Bunun gibi sırala gitsin. Kayyum uygulamaları kaldırırsın. Bir sürü talepleri var."

Peki, hani sen silah bırakacaktın? Kendini feshedeceksin. Bundan hiçbirisi olmadı. ve bütün bunlara rağmen öyle bir pişkinler ki bugün Türkiye'nin her tarafında yürüyüş yapıyorlar. ve bu yürüyüşte kullandıkları cümleye baktığınız zaman ne söylüyorlar, 'Barış için adım at. Barış için adım at'. Biz de diyoruz ki 'Sen önce bir silahı bırak. Sen önce bir kendini feshet. Sen önce bir devletine, vatandaşına bir sahip çık. Ülkene, milletine sahip çık. Şu rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağı eline bir al, ondan sonra biz adım atarız'. Şimdi silah bırakmayacaksın, kendini feshetmeyeceksin, Nevruz kutlamaları yapacaksın, on binlerce kişinin elinde bir tane Türk bayrağı olmayacak. Maç kutlaması yapacaksın, yine on binlerce kişinin elinde bir tane Türk bayrağı olmayacak. Üstüne üstlük orayı da bir başka bölge ilan edeceksin. Ondan sonra da devletime, hükümetime diyeceksin ki adım at. Öyle bir yağma yok.

"PKK KENDİNİ FESHEDECEK, ONDAN SONRA ADIM ATILACAKTIR"

Silahlar bırakılmadan, PKK tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden onların beklediği bir anlamda adım atılması asla mümkün değildir. Bu asil ve necip Müslüman Türk milleti asla buna geçit vermeyecektir. ve yine hükümetimizden gelen açıklamalar, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Meclis Başkanımızın açıklamaları da bu meyandadır. Yani önce silahlar bırakılacak, PKK kendini feshedecek ve ondan sonra adım atılacaktır. Kıymetli kardeşlerim, bir kere daha buradan ifade ediyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları bellidir. Elbette ki bunun ötesinde bizim misak-ı milli sınırlarımız vardır. Onun ötesinde bizim Türkistan coğrafyası vardır. Ama şunu da buradan da haykırarak söylüyoruz. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Milletimizin adı Türk milletidir. Bayrağımızın adı Türk bayrağıdır. Bunu da kimse değiştiremeyecektir."

"AİLEMİZ TEHDİT ALTINDA"

Ailenin, çocukların, gençlerin tehdit altında olduğunu, öncelikle aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini söyleyen BBP Genel Başkanı Destici, "Türk düşmanı, İslam düşmanı, Türkiye düşmanı içeride ya da dışarıda fark etmiyor. Bunu bildikleri için en önce aile kurumumuza saldırıyorlar. Evlilik dışı hayatı teşvik ediyorlar. LGBT artıları savunuyorlar. Bakın bunun da öncülüğünü DEM Parti yapıyor. Nasıl terör savunuculuğu yapıyorsa LGBT'yi de DEM'ciler savunuyor. Onun da ele başlı onlar. Yani teröre destek verme görevinin yanında LGBT'yi destekleme görevi de onlara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI KULLANAN ÇETELER VAR"

Destici, çocukları kullanan çeteler bulunduğunu da ifade ederek, "18 yaş altı bu cinayetleri işleyen ve çocuk statüsünde sayılan aslında çocuk olmayan kişilerin de 18 yaş üstü gibi yargılanmasını söylediğimizde buna da DEM Parti karşı çıkıyor. Neden? Çünkü onlar da terör örgütü olarak o çocukları kullanıyorlar. Dağ kaçırıp kullanıyorlar, şehirde kullanıyorlar, istedikleri gibi istismar ediyorlar. Onun için biz aile kurumumuza, çocuklarımıza sahip çıkacağız. 2024 yılında BBP olarak düzenlediğimiz Alperen Ocakları Gençlik Kurultayında genç evlilik yaşam projemizi açıklamıştık. Orada 25 yaşında evlenen gençlerimizi tebrik etmiş hediyelerini takdim etmiştik. Bunu teşvik etmeliyiz. Bunu Türkiye'nin her tarafına tüm bölgelerine yaymayız" dedi.

Kaynak: ANKA