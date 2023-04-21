DESTİCİ: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 51 İLE 53 ARASI BİR OYLA İLK TURDA SEÇİMİ KAZANACAKTIR

Mustafa Destici, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Destici'ye Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Osman Tüfekçi, Selim Şimşek, Recep Tufan ile İl Başkanı Dursun Çağlayan ve milletvekili adayları eşlik etti. Destici, namazın ardından cemaat ile bayramlaştı. Mustafa Destici, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız 51 ile 53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır. " dedi.

"AZİZ MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNİN RAMAZAN BAYRAMI'NI TEBRİK EDİYORUM"

"GERÇEKTEN BÜYÜK BİR GURUR TABLOSU"

"BİZ KENDİMİZ ÇALIŞACAĞIZ. KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ, KENDİMİZ KAZANACAĞIZ"

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 51 İLE 53 ARASI BİR OYLA İLK TURDA SEÇİMİ KAZANACAKTIR"

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de konuşan Destici, "Ben 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Tabii 14 Mayıs'ta iki sandık gelecek önümüze. Bir sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Bizim Cumhur İttifakı partilerimizin ortak adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz de seçimin bu ayağında Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de ilk turda seçilmesi için arkadaşlarımızla birlikte sahada tüm gayreti gösteriyoruz ve inanıyorum ki benim sahada da gördüğüm budur. İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız 51 ile 53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır. Tabi seçimin bir de ikinci ayağı var. O da milletvekili seçimleri. Burada da bizim ittifakımızda olan 4 parti de Büyük Birlik Partimiz de başta olmak üzere seçimlere kendi logomuzla kendi adaylarımızla giriyoruz. 81 il, 87 seçim çevresinde. İstanbul'da da 3 seçim çevresinin üçünde de birinci bölgede, ben de o bölgeden adayım. Anadolu Yakası'nın tamamını kapsıyor birinci bölge. Benimle birlikte orada 34 arkadaşım var. Toplam 35 milletvekili adayımız. İkinci bölgede Ahmet Yeliz, genel başkan yardımcımız birinci sırada. " dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023