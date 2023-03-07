Destici: PKK'nın uzantısı HDP'nin desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK'ın uzantısı HDP'nin içerisinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez, bir ittifak desteklenemez. Bunun ağır vebali olur.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Pkk'ın uzantısı HDP'nin içerisinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez, bir ittifak desteklenemez. Bunun ağır vebali olur. Bu anaların ve babaların ahları da en çok da kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı annelerin ve babalarının ahları da onlara mutlaka vurur. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Destici, ilk olarak Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Destici daha sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri kullanılamaz hale gelen veya yıkılan afetzedelerin kaldığı çadır kente gitti. Burada inceleme yapan Destici, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Destici, ziyaretlerinin ardından depremde yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ndeki çalışmaları izledi. Destici daha sonra 1282 gündür HDP önünde evlat nöbeti sürdüren aileleri ziyaret etti. Destici, burada ailelerle bir araya geldikten sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gül verdi.