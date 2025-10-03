Destici: İsrail'in Elindeki Türk Vatandaşları Derhal Serbest Bırakılmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti devletimiz elbette girişimlerini yapıyordur ama İsrail'in elinde bulunan Türk vatandaşları derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail tarafından Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen soykırıma değinen Destici, resmi verilere göre 65 binin üzerinde, gayri resmi verilere göre 100 binin üzerinde masum insanın katledildiğini söyledi.

Destici, İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını vurgulayarak, "Gün geçtikçe, zulüm arttıkça, katliamlar ve soykırımlar devam ettikçe insanlık da bir uyanışa geçti. Dünyanın pek çok noktasından bu soykırıma karşı bir direniş ve bir başkaldırı başladı. Bu da Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki bütün haktan, hukuktan, adaletten yana olan, zulme, zalime, katliamlara ve soykırıma karşı olan insanların uyanışına ve bir araya gelerek bu zulme karşı terörist istilaya karşı bir mücadele vermesine de sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Filistin'in, daha önce sadece kendi topraklarında savunulurken, bugün hemen hemen bütün dünyada savunulur hale geldiğine dikkati çeken Destici, "Bu mücadele şu anda terörist soykırımcı ve katliamcı katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve onun yönettiği ülkeyle, onu destekleyen Amerika başta olmak üzere bazı Batılı devletlerle dünya insanlığının bir mücadelesi haline geldi. Hiç şüphe duymuyorum ki bu mücadeleyi er ya da geç masumlar, mazlumlar ve dünya insanlığı kazanacaktır." şeklinde konuştu.

Destici, Küresel Sumud Filosu'nun, yüzlerce gönüllü tarafından Gazze'ye yardım götürmek için yola çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde 50'ye yakın Türk vatandaşı var. Birkaç milletvekili arkadaş da var. Birkaç gündür katil Netanyahu'nun emriyle Sumud Filosu'na İsrail askeri bir müdahalede bulundu. Bunların hemen hemen tamamını o bulundukları gemilerden alarak önce limana daha sonra da bir çölde bulunan hapishaneye götürdü, fotoğraflarını da paylaştı. Bu arada İspanya, İtalya gibi bazı ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu üyesi ülkelerin milletvekillerinin serbest bırakıldığı, teslim edildiği bilgisi de kamuoyunda yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz elbette girişimlerini yapıyordur ama İsrail'in elinde bulunan Türk vatandaşları derhal serbest bırakılmalıdır. Aynı şekilde elbette ki diğer ülke mensubu vatandaşı olan aktivistlerin de bu Filistin davasına destek veren, o zulme karşı mücadele eden, mazlumların yanında duran insanların da derhal bırakılması gerekiyor. Nasıl soykırımla ilgili İsrail aleyhinde bir mahkeme süreci başlatılmışsa bu hadise de mutlaka uluslararası ceza mahkemelerinde dava edilmeli ve yargılanmalıdır."

"Bana göre siyasi acemilik yaptılar"

Destici, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın 1 Ekim itibarıyla başladığını hatırlatarak yeni Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını da diledi.

CHP dışındaki siyasi partilerin neredeyse tamamının Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katılım sağladığını dile getiren Destici, "Ana muhalefet partisi hem gündüz oturumuna hem akşamki resepsiyona katılmadı. Bana göre siyasi acemilik yaptılar. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı protesto ediyorlar. Efendim şu anda yürüyen bir takım hukuki süreçleri sebep göstererek buraya katılmadıklarını ifade ettiler. Bir kere olayları hepsini kendi mecrasında değerlendirmek gerekir. Mahkeme süreçleri o mecrada, Cumhurbaşkanı ile ilişkiler o mecrada, parlamento diğer siyasi partili ilişkileri ayrı ayrı mecralarda değerlendirilir. " diye konuştu.