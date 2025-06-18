BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İran'dan sonra hedef Türkiye'dir. İsrail, kendisi için nereyi tehdit görüyorsa diğer emperyalist ve küresel güçleri arkasına alarak o ülkeye saldırıyor. Strateji ve siyasetimizi buna göre geliştirmeliyiz." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

En büyük yatırımın çocuklara ve gençlere yapılması gerektiğini belirten Destici, eğitim öğretim döneminin sona ereceğini anımsatarak, "Onlara hür ve müreffeh bir ülke bırakmak zorundayız." diye konuştu.

Başarı ve başarısızlığın sadece öğrencilerin karnelerinde yazan notlar olmadığına vurgu yapan Destici, "Karne heyecanı yaşayacak olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendileri, aileleri ve ülkemiz için geride bıraktığımız eğitim öğretim yılının hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, hafta sonu üniversiteye giriş sınavlarının da yapılacağını belirterek, adaylara başarılar diledi.

"Yüzde 10 refah payı verilerek sözleşmenin tamamlanması gerekir"

BBP Genel Başkanı Destici, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş artışlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini, yetkili sendikaların hükümet tarafından sunulan teklifi kabul etmeyeceklerini açıkladıklarını belirtti.

Çalışanların hakkının eksiksiz verilmesinden yana olduklarını dile getiren Destici, "Hükümet tarafından işçi sendikalarımıza önerilen teklif asla kabul edilebilir bir teklif değildir. Gerçekleşen ya da gerçekleşecek olan enflasyonun üzerine yüzde 10 refah payı verilerek bu sözleşmenin tamamlanması gerekir." görüşünü paylaştı.

Enflasyonun hala yüksek olduğunu, asgari ücrete de zam yapılması gerektiğini belirten Destici, asgari ücrete yılda iki kez zam verilmesini istedi.

Mustafa Destici, "Ocak 2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştır. Halbuki 2024 enflasyonu yüzde 44 olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla yüzde 14'lük mağduriyetle başladı asgari ücretliler yeni yıla. Mutlaka ama mutlaka bu kararın bugünden alınması ve temmuza kadar asgari ücretin netleşmesi gerekiyor. Bir kere ocakta verilmeyen yüzde 14 verilmeli, daha sonra enflasyon farkı ne kadar çıkmış, farzımuhal yüzde 15. Bu artış yüzde 29-30 seviyesinde yapılmalı ve asgari ücretlimiz en azından bir nefes almalıdır. Asgari ücretlinin emeğinden kesmek, asla kabul edilebilir bir şey değildir." sözlerini sarf etti.

"İran'a emperyalistlerin ve siyonistlerin tamamı saldırıyor"

BBP Genel Başkanı Destici, İsrail'in, İran'a "haksız ve hukuksuz bir saldırı" başlattığını, bu sürecin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara başlamasından sonra geliştiğini dile getirdi.

İsrail'in, "İran'ın nükleer silah programı uyguladığı" bahanesiyle saldırı başlattığını söyleyen Destici, "Burada İran'a saldıran tek başına İsrail değil. Savaşan İsrail ama aslında İran'a ABD'si, İngiltere'si, Almanya'sı, Fransa'sı, yani emperyalistlerin ve siyonistlerin tamamı saldırıyor." dedi.

İran'ın, İsrail'e karşılık verdiğini ancak kayda değer bir zarar veremediğini, kendisinin ise zarar gördüğünü belirten Destici, "Burada en büyük zararı masum siviller görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzbinlerce sivilin katledilmesinin görmezden gelindiğini vurgulayan Destici, "İsrail'in soykırımında hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Katil Netanyahu ve soykırımcı siyonist İsrail yönetimini de şiddetle lanetliyoruz. Elbette gün gelecek bütün zalimler gibi bunlar da hesabını ve bedelini ödeyecek." ifadesini kullandı.

"İran'dan sonra hedef Türkiye'dir"

Destici, İran'ın daha önce kendi topraklarında çatışma yaşamamak için "vekalet savaşlarını" yöntem olarak tercih ettiğini, bunun doğru bir davranış biçimi olmadığını, İran'ın bunun bedelini ödediğini kaydetti.

İran'ı hedef alan ülkelerin tümünün nükleer silah programına sahip olduğunu anımsatan Destici, "Biz bu senaryoyu Irak'ta gördük. Irak'a saldırmalarının sebebi 'Saddam'ın elinde kimyasal silahlar var', daha sonra hiçbir şey çıkmadı. Bu, saldırılarını meşrulaştırmak için kullandıkları bir yöntem." görüşüne yer verdi.

İsrail'in sonraki hedefinin Türkiye olduğunu, buna göre siyaset belirlenmesi gerektiğini belirten Destici, "İran'dan sonra hedef Türkiye'dir. İsrail, kendisi için nereyi tehdit görüyorsa diğer emperyalist ve küresel güçleri arkasına alarak o ülkeye saldırıyor. O ülkeyi sadece askeri anlamda yenmek değil, adeta yerle bir ediyor. Biz Türkiye olarak bunu görmeli, bunu iyi okumalı ve bütün çalışmalarımızı buna göre yapmalıyız. Strateji ve siyasetimizi buna göre geliştirmeliyiz." diye konuştu.