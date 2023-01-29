Destici: "Hiç durmadık, durmayacağız, turanı ve kızıl elmayı gerçekleştirene kadar devam edeceğiz" Güncel Haberler Programın düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcılar Kur'an ı Kerim tilaveti Çocukların şiir okuması BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin şiir okuyan çocuklara madalya vermesi Sinevizyon gösterisi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa... Programın düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcılar Kur'an ı Kerim tilaveti Çocukların şiir okuması BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin şiir okuyan çocuklara madalya vermesi Sinevizyon gösterisi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da partisinin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. Kaynak: AA / Güncel Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Destici: 'Hiç durmadık, durmayacağız, turanı ve kızıl elmayı gerçekleştirene kadar devam edeceğiz' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.