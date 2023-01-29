Destici: "Hiç durmadık, durmayacağız, turanı ve kızıl elmayı gerçekleştirene kadar devam edeceğiz"
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Programın düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcılar Kur'an ı Kerim tilaveti Çocukların şiir okuması BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin şiir okuyan çocuklara madalya vermesi Sinevizyon gösterisi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa...
Programın düzenlendiği salon
Salonda bulunan katılımcılar
Kur'an ı Kerim tilaveti
Çocukların şiir okuması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin şiir okuyan çocuklara madalya vermesi
Sinevizyon gösterisi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da partisinin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.
Kaynak: AA / Güncel