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Destici: "Hiç durmadık, durmayacağız, turanı ve kızıl elmayı gerçekleştirene kadar devam edeceğiz"

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Programın düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcılar Kur'an ı Kerim tilaveti Çocukların şiir okuması BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin şiir okuyan çocuklara madalya vermesi Sinevizyon gösterisi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa...

Programın düzenlendiği salon

Salonda bulunan katılımcılar

Kur'an ı Kerim tilaveti

Çocukların şiir okuması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin şiir okuyan çocuklara madalya vermesi

Sinevizyon gösterisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da partisinin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Ankara Güncel Haberler

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