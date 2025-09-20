Destici: Güvenliğimizi Artırmalıyız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu çağda yapmamız gereken güvenliğimizi artırmak. Bütün yatırımlarımızı ve bütçemizin önemli bir kısmını da buraya ayırmak zorundayız. Çünkü tehlike, tehdit dünküne göre bugün çok daha büyük ve yakındır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sözlerine Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımın devam ettiğine dikkati çekerek başladı.

Her şart ve durumda Gazze'nin yanında olduklarını vurgulayan Destici, dünyadaki birçok liderin ise bu soykırıma karşı sessiz durduğunu söyledi.

İsrail soykırımının cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizen Destici, İsrail'in cezasız kalması durumunda farklı ülkelerin de bu tür soykırımlar gerçekleştirebileceğini anlattı.

İspanya'nın, İsrail'in soykırımına yönelik tutumunu desteklediklerini aktaran Destici, yaklaşık 2 hafta önce partisinin genel başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu Cumhur İttifakı heyetinin de önce Mısır'a ardından da Gazze'nin Refah Sınır Kapısı'na giderek basın açıklamasıyla bu soykırımı kınadıklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu Doğu Akdeniz'e girdiğinde Türkiye-Mısır Donanması Tatbikatı'nın gerçekleşeceğini hatırlatan Destici, "İnşallah Türkiye-Mısır tatbikatı İspanya gibi başka vicdanlı ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir tatbikata dönüşür ve yine bu ülkelerin ortak girişimiyle bir ortak askeri filo tarafından korunarak Sumud Filosu Gazze'ye ulaşır. Yardımlarını ulaştırır." diye konuştu.

Son yıllarda savunma sanayinde atılan adımların çok değerli ancak hala yeterli seviyede olmadığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Hala savaş uçağımızın seri üretimine geçmiş değiliz, hala istediğimiz mesafeye kadar gidebilecek balistik füzelerimiz yok, nükleer silahımız yok. Nükleer silahınız yoksa caydırıcılığınız da yoktur, caydırıcılık için nükleer silah şarttır. Bu çağda yapmamız gereken güvenliğimizi artırmak. Bütün yatırımlarımızı, bütçemizin önemli bir kısmını da buraya ayırmak zorundayız. Çünkü tehlike, tehdit dünküne göre bugün çok daha büyük ve yakındır. Yol, köprü bekleyebilir, var olanla idare edebiliriz ama size bir saldırı olursa silahsız mukavemet edemezsiniz. O yüzden biz yatırımlarımızı güvenlik kısmına daha fazla yapmalıyız."