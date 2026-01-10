Haberler

Mustafa Destici: "Şampiyon Olan Fenerbahçe'yi En İçten Dileklerimle Tebrik Ediyorum"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

(ANKARA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 Final maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Futbol Takımını ve Fenerbahçe camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

