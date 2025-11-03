Destici: Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile Anlaşmak Zorunda

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'daki temasları sırasında, Ermenistan'ın huzur ve refahı için Türkiye ve Azerbaycan ile anlaşma yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Destici, Ermenistan'ın kendi vatandaşlarını mutlu etmek için Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini ifade etti.

Destici, Azerbaycan'daki temaslarının son gününde basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu. Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) davetlisi olarak Azerbaycan'a geldiğini ifade eden Destici, YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türkiye mezunları ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Destici, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam, Hankendi ve Şuşa şehirlerini de ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şuşa sadece Azerbaycan için değil artık tüm Türk dünyası için sembol şehir. BBP olarak Şuşa Beyannamesini sonuna kadar destekliyoruz. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki her türlü olumlu adımı sonuna kadar destekliyoruz. BBP olarak şartlar ne olursa olsun hep Azerbaycan'ın yanında yer aldık. Haydar Aliyev'in 'iki devlet bir millet' sözleri hepimiz için yol göstericisidir. Buna uygun hareket ediyoruz. Devlet başkanları Haydar Aliyev'in sözüne uygun hareket etmektedir. Her iki devlet başkanına da şükranlarımı sunuyorum."

Şuşa'nın tarihi dokuya uygun olarak restore edildiğine dikkati çeken Destici, "Şuşa, eski günlerinden daha muhteşem günlere kavuşacaktır. Bundan bir Türk evladı olarak büyük gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Destici, Azerbaycan'ın her alanda büyük bir kalkınma sürecinden geçtiğine ve Bakü'nün gelişerek dünya başkenti haline geldiğine değinerek, bundan büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla Azerbaycan devleti ve halkını kutlayan Destici, "Türkiye'nin bu zafere bir nebze olsa katkısı olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye o dönemde Azerbaycan ne talep etmişse birebir yerine getirmiştir. Bunu da bir kardeşlik vazifesi olarak yapmıştır." diye konuştu.

Destici, Türk Devletleri Teşkilatının yakaladığı ivmeden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin ortak askeri tatbikat yapma" önerisini kıymetli bulduğunu vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın yapması gerekenler hususunda görüşlerini de paylaşan Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşmasının sağlanması lazım. Üniversiteler arası işbirliklerinin genişletilmesi lazım. Türkiye'de eğitim alan Azerbaycanlılara daha fazla kolaylıklar sağlanması lazım. Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da eğitim almasını teşvik etmek lazım. Ticaret hacminin daha üst düzeye çıkartılması lazım."

Destici, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin soruyu, "Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kırmızı çizgimiz Azerbaycan'dır. Ermenistan, Azerbaycan'la tam mutabakat sağlamadan bizim Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Burada aslında karar verecek olan Azerbaycan'dır. Türkiye bu süreci Azerbaycan'la istişare ederek gerçekleştirmektedir. Türk halkının da kararı bu yöndedir." şeklinde yanıtladı.

Ermenistan'ın da intikamcı eğilimlerden vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Destici, "Ermenistan'ın artık Karabağ diye bir hayali olamaz. Ermenistan, Azerbaycan'la vardığı anlaşmanın hükümlerini yerine getirecek sonra Türkiye ile müzakere masasına oturacaktır. Bu üçlü görüşme de olabilir. Türkiye, Azerbaycan'ın olur demesiyle Ermenistan'la normalleşebilir." dedi.

Destici, Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'na ilişkin şu yorumu yaptı:

"Zengezur Koridoru Ermenistan için de çok önemlidir. Akılları başlarında ise buna 'evet' diyeceklerdir. ABD'nin 'evet' demesi olumludur ama tabii ki tek yetki onlara bırakılmayacak kadar önemlidir. Zengezur Koridoru ABD, Çin ve Rusya için de önemlidir. Burada uluslararası bir mutabakata varılmıştır. Daha fazla geciktirilmemelidir. Ermenistan ayak direrse Türkiye ve Azerbaycan başka çareler bulacak güce sahiptir."

Ermenistan'ın 1915 yılı olaylarına ilişkin Türkiye karşıtı iddialarından da vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Ermenistan kendi vatandaşlarını mutlu etmek istiyorsa Türkiye ve Azerbaycan'la anlaşmak zorundadır. Türkiye ve Azerbaycan'la savaşan bir Ermenistan'ın huzur ve refahı yakalaması mümkün değil." ifadesini kullandı.