Destici'den Zeyrek'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Destici'den Zeyrek'e Geçmiş Olsun Ziyareti
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, CHP Genel Başkanı Özel ile telefonla görüştü.

Özel'in Kurban Bayramı'nı kutlayan Destici, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için de geçmiş olsun temennilerini iletti.

Görüşmede Destici, "Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cenabıhak, ailesine ve sevdiklerine bağışlasın." ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesinde Destici, Zeyrek'in sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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