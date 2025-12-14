Mustafa Destici: Devlet, 'Terör ve Terörist Aklama' Tuzağına Düşmemelidir

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "'Suça karışmamış Pkk'lı' ifadesi hukukun değil siyasetin ürettiği bir tanımdır. Terör örgütü üyeliğini suç olmaktan çıkaran her açıklama, her düzenleme adalete ağır bir darbe olacaktır. Hülasa; Devlet, 'terör ve terörist aklama' tuzağına düşmemelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye yeni bir kavramla tanıştırılıyor: 'Suça karışmamış Pkk'lı.' 'Suça karışmamış Pkk'lı' ifadesi hangi aklın, hangi hukukun ürünü? Dünyanın en kanlı bir terör örgütüne mensup bir teröristin suça karışmadığını, kim, nasıl ve hangi şaşmaz kriterlere göre tespit edecek? Yoksa 'beyan esastır' mı denilecek?

Asıl sorudan kaçılıyor: Silahlı bir terör örgütüne üye olmak zaten başlı başına suç değil mi? Türk Ceza Kanunu çok açık: TCK 314'e göre silahlı örgüte üye olmak suçtur. Kanunlarımızda 'Suça karışıp karışmamak' diye bir 'gri alan' yoktur. Bir süreç yürütülüyor diye 'hukuk' neden eğilip bükülmeye çalışılmaktadır. Dağda roketatar, keleş, mayın taşıyıp 'ama suça karışmadım' demek hangi mantığa sığar? Sanki bu eşkıya takımı dağlara çiçek toplamaya çıkmış.

Hüküm açıktır: PKK bir terör örgütüdür. Bu yapıya katılan, destek veren, lojistik sağlayan, propagandasını yapan herkes bu örgütün parçasıdır. Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek dahil olmak, hiyerarşik yapısına girmek yasal suçtur. 'Suça karışmamış PKK'lı' ifadesi hukukun değil siyasetin ürettiği bir tanımdır. Terör örgütü üyeliğini suç olmaktan çıkaran her açıklama, her düzenleme adalete ağır bir darbe olacaktır. Hülasa; Devlet, 'terör ve terörist aklama' tuzağına düşmemelidir."