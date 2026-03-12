Haberler

Destici'den, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. Yılı Mesajı: "Mehmet Akif Ersoy'la Birlikte, Şehitlerimizi, Gazilerimizi Şükranla Yad Ediyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı mesajında, "İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 105 yılını kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’la birlikte, şehitlerimizi, gazilerimizi, sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı mesajında, "İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 105 yılını kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'la birlikte, şehitlerimizi, gazilerimizi, sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici'nin, mesajı şöyle:

"İstiklalin ancak ve sadece Hakk'a tapan milletimizin hakkı olduğunu; şahadetleri dinin temeli olan ezanların ebediyen yurdumuzun üzerinde inleyeceğini; ezelden beri hür yaşadığımızı, hür yaşayacağımızı; şehit oğlu olduğumuzu, hayatımızın her anını şehitlerimizi incitmeme sorumluluğuyla yaşayacağımızı; cennet vatanımız için feda olmaya her an hazır olduğumuzu, yurduma alçakları uğratmamak için gövdemizi siper edeceğimizi; hiç durmadan ve hiç tereddüt etmeden dile getireceğiz. İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 105 yılını kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'la birlikte, şehitlerimizi, gazilerimizi, sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kaynak: ANKA
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

ABD'nin uykularını kaçıran uyarı: O eyaleti vurabilirler
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş

Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Bir ülke daha ABD ve İsrail'e karşı kazan kaldırdı
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu