Destici'den Gazze'ye Yardım Filosuna Tepki

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amaçları sadece Gazze'de açlıktan ölen masum insanlara yardım götürmek olan Sumud Filosuna soykırımcı İsrail tarafından yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu müdahale başında katil Netenyahu'nun bulunduğu İsrail'in terörist bir yapı olduğunun da bir kez daha açık ispatı olmuştur. Bu saldırılar Filistin halkını yok edemeyeceği gibi başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin dünya ülkeleri tarafından tanınmasını da engelleyemeyecektir. Zalimler istemese de er ya da geç Filistin mutlaka özgürlüğüne kavuşacaktır." ifadesini kullandı.