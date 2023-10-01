Destici'den Ankara'daki bombalı saldırı girişimine sert tepki: Kendi kanlarında boğulacaklar

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimine tepki gösterdi. Saldırıyı lanetleyen Destici, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıları gerçekleştirenler işte bugün olduğu gibi kendi kanlarında boğulacaklardır." dedi.

Ankara'da sabah saatlerinde bombalı bir terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'na hafif ticari araçla gelen 2 terörist, kapıda bekleyen güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken, teröristlerden biri kapıya yanaşarak üzerindeki bombayı patlattı. Diğeri ise ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıya sert sözlerle tepki gösteren BBP lideri Mustafa Destici, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıları gerçekleştirenler işte bugün olduğu gibi kendi kanlarında boğulacaklardır." dedi.

Destici'nin açıklamaları şöyle:

"Bir terörist canlı bomba kendisini patlatıyor. İmha oluyor. Diğer teröristi de kahraman güvenlik görevlilerimiz emniyet mensubu polisler etkisiz hale getiriyorlar. Öncelikle bu saldırıyı ve bu saldırının arkasındaki herkesi ve her gücü lanetliyorum. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türkiye daha önce de bu tür terör hadiseleriyle karşı karşıya kaldı. Ama son yıllarda teröre karşı inanılmaz başarılı mücadeleler verildi. Terör minimize edildi.

"BUNLAR BEYHUDE ÇIRPINIŞLAR"

Tekrar bunlar işte adeta biz bitmedik, buradayız dercesine kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Tabii ki bunlar beyhude çabalar ve beyhude çırpınışlardır. Türkiye Cumhuriyet Devleti ve hükümetiyle, Cumhur İttifakı'yla, Türk milletiyle bu saldırılara prim vermeyecektir ve bu saldırıları gerçekleştirenler işte bugün olduğu gibi kendi kanlarında boğulacaklardır.

"YARALI POLİSLERE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Tabii bu saldırıda iki kahraman polis maalesef yaralanmıştır. Birisinin durumu iyidir. Bizim aldığımız bilgiler hafiftir. Ama diğer polis memuru kardeşimizin durumunun biraz ağır olduğunu, yoğun bakıma alındığını öğrendik. Ben her iki kahraman polisimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum.

"BU SALDIRI KİMLERİN TALİMATIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ?"

Gerekli çalışmaları istihbaratlarımız yapıyorlardır. Bu saldırı kimlerin talimatıyla gerçekleştirilmiştir? Efendim ne hedeflenmiştir? Bütün bunlar, saldırganların kimlikleri nedir? Daha sonra ortaya çıkarılacaktır. Bir de tabii saldırının bir Ekim'de yani Gazi Meclisin yeni yasama yılının açılacağı, açılışının yapılacağı ve çalışmalara başlayacağı bir günde gerçekleştirilmesi de tamamen hedefin sadece içişleri ve emniyet değil aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olduğunu da açıkça göstermesidir."