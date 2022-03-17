Destici'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümü mesajı Açıklaması

ÇANAKKALE (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimiz, Çanakkale Savaşı şehitlerimizi, İstiklal Savaşı şehitlerimizle birlikte bize Anadolu'yu, Trakya'yı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını yeniden vatan yapan, vatanımızı bize emanet eden, bu toprakların gerçek sahipleri olarak bilir ve hatırlar." ifadelerini kullandı.

Destici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Savaşı'nın milletin hafızasında gurur ve hüznü birlikte barındırdığını belirtti.

"Zafer" olarak anılmasına rağmen Çanakkale Savaşı'nın tarihte Türk milletinin en ağır kayıplarını verdiği savaşlardan biri olduğunu aktaran Destici, İstanbul ve Anadolu'nun bu sayede vatan olmaya devam edebildiğini vurguladı.

Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Bu nedenle milletimiz, Çanakkale Savaşı şehitlerimizi, İstiklal Savaşı şehitlerimizle birlikte bize Anadolu'yu, Trakya'yı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını yeniden vatan yapan, vatanımızı bize emanet eden, bu toprakların gerçek sahipleri olarak bilir ve hatırlar. 'Bu toprakları, gerçek sahipleri olan şehitlerimizden emanet aldık, çocuklarımıza devredeceğiz.' derken, aklımıza İstiklal Savaşı şehitlerimizle birlikte hep Çanakkale'de kaybettiğimiz vatan evlatları gelir. Bugün Çanakkale'de 'toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlar' içinde, yurdun her bölgesinden, her etnik kökenden, her mezhepten hatta farklı dinlerden evlatlarımız bulunur. Onların hikayeleri aynı zamanda Türk milletinin var oluş, Anadolu'nun ise Türk'e vatan olmaya devam etme hikayesidir ve silinemez bir şekilde kanla yazılmıştır. Aynı ruh ve imanla ülkemiz ve milletimiz için mücadele etmeye, şehitlerimizden aldığımız emanetleri korumaya devam edeceğiz.

Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden bugüne, onurlu, hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."