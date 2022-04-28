Destici: Cumhur İttifakı onların ittifakı gibi bir proje ittifakı değildir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek "Cumhur İttifakı içine fitne ateşi yakmaya çalışıyor. Nafile; çünkü şunu bilsinler ki Cumhur İttifakı onların ittifakı gibi bir proje ittifakı değildir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına katıldı. Partililerle iftar yapan Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de teröre, dış güçlere karşı mücadele edilirken içeride hainlik, gaflet içinde olanların her zaman olduğunu, bugün de olduğunu belirten Destici, "TBMM'de Ermeni kökenli milletvekilleri var. Geçmişte de oldu. Başka milletlerden de var ama bugün Ermenistan'a gidin, bırakın milletvekili, çöpçü bulamazsınız. Bir Türkü bile oraya sokmazlar. Bu, bizim ne kadar hoşgörülü ve kendine güvenen bir devlet, millet olduğumuzu gösterirken onların da ne kadar korkak ve aciz olduğunu göstermektedir. Bizim bu hoşgörümüzü, özgürlükçü tavrımızı geçmiş yıllarda da bugün de ihanetle sonlandıranlar yok mu, var. İşte bugün de PKK'nın siyasi uzantısı HDP milletvekili olan bir Ermeni kökenli şahıs çıkıp tarihte aslında onlar için yüz karası olan şeyleri, çamuru bize atmak adına sözde soykırım iddiasını yineliyor ve TBMM'ye bu hususta bir kanun teklifi verme hadsizliğini de gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

'CEZASI MUTLAKA VERİLMELİDİR'

TBMM Başkanlığı'nca söz konusu kanun teklifinin iade edildiğini anımsatan Destici, geçmişte bu hususların hafife alındığında ağır bedeller ödendiğini aktararak, "Onun için bu işin peşi bırakılmamalı ve cezası mutlaka verilmelidir" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI PROJE İTTİFAKI DEĞİLDİR'

Destici, CHP'li Özgür Özel'in Gezi olaylarıyla ilgili davanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi. Halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanını kimsenin tehdit etmeye hakkı olmadığını aktaran Destici, "Bizimle ilgili de konuşuyor. Millet İttifakı'na yönelik sözleri savuşturmak için ya da Millet İttifakı'nın 6'lı masasında, anlaşılıyor ki içeride birtakım hoşnutsuzluklar, mutsuzluklar, anlaşmazlıklar var. Bunların açığa çıkmasını istemedikleri için bize saldırarak Cumhur İttifakı'na saldırarak BBP'ye saldırarak orayı kapatmaya çalışıyor ama nafile. Cumhur İttifakı içine fitne ateşi yakmaya çalışıyor. Nafile; çünkü şunu bilsinler ki Cumhur İttifakı onların ittifakı gibi bir proje ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokakta kurulmuş anlı şanlı, vatan, devlet, millet sevdalıları tarafından kurulmuş bir ittifaktır" açıklamasında bulundu.

'GÜYA BUNLAR ATATÜRK MİLLİYETÇİSİ'

Osman Kavala'nın Gezi olaylarını planlama, finanse etmenin yanı sıra casusluk ve etki ajanlığından da yargılandığını aktaran Destici, "Bir adam düşünün ki PKK'lı adamlar için kitaplar yazdırıyor. Onlar için filmler çektiriyor, onlar için hikayeler yazdırıyor, onlar için sanat eserleri yazdırıyor, propagandasını yaptırıyor. Peki bütün bunları yaptığı için ya da o iddiayla tutuklanmış, cezalandırılmış birisine PKK'lıların, TİKKO'cuların, DHKP-C'lilerin sahip çıkmasını anlıyorum da kendilerini milliyetçi addedenlerin ya da millete öyle tanıtmaya çalışanların sahiplenmesini anlamıyorum. Güya bunlar Atatürk milliyetçisi, Atatürk'ü savunduklarından çok Osman Kavala'yı savunuyorlar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel