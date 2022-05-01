Destici: "Başta işçi kardeşlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işçi bayramlarını tebrik ediyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Destici: "Başta işçi kardeşlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işçi bayramlarını tebrik ediyorum"

AA - Osman Baytürk - Güncel
 - Güncelleme:
Destici: 'Başta işçi kardeşlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işçi bayramlarını tebrik ediyorum'

BBP Genel Başkanı Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

AA / Osman Baytürk - Güncel

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title