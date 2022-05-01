Destici: "Başta işçi kardeşlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işçi bayramlarını tebrik ediyorum"
AA - Osman Baytürk - Güncel
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BBP Genel Başkanı Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
BBP Genel Başkanı Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
AA / Osman Baytürk - Güncel