Destici: "(Başörtüsüne anayasal güvence teklifi) Arzumuz, 400'ün üzerinde oyla kabul edilmesi"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsveç bu kafayla giderse Türkiye'den ve TBMM'den NATO vizesi alamaz ve almamalı." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç ayların, İslam alemine kardeşlik ve huzur getirmesini temenni etti.

Başörtüsüne anayasal güvence teklifi

TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence sağlayan ve ailenin korunması amacıyla evlilik birliğini tanımlayan iki maddelik Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine bugün devam edileceğini değinen Destici, şöyle devam etti:

"Arzumuz, teklifin Meclis'te 400'ün üzerinde oyla kabul edilmesi. 360 ila 400 arası bir oyda kalırsa o zaman da elbette referanduma yani halkoylamasına gidecektir ki arzumuz da budur. 360'ın altında kalırsa o zaman referanduma gitmesi de mümkün olmayacak ama o zaman biz yine halkımıza gideceğiz ve kimin inanç hürriyetinden, gerçekten başörtüsüne özgürlükten yana olduğunu, kimin de başörtüsünün ve inanç hürriyetinin karşısında olduğunu milletimize tekrar hatırlatacağız ve anlatacağız. Kimin Türk-İslam aile yapısının korunmasından yana kimin de LGBT artılarla aynı safta olduğunu, kimin erkek erkeğe ya da kadın kadına evlilikten yana olduklarını açıkça milletimize anlatacağız. Bunun için bütün gruplara özellikle de altılı masada oturup da kendisini milliyetçi, muhafazakar, maneviyatçı olarak tanımlayan partilere çağrımız; gelin, bu anayasa değişikliği teklifine hem komisyonda hem Genel Kurulda 'evet' deyin, Türk milletiyle İslam hükümetiyle karşı karşıya gelmeyin."

Öğretmen maaşlarında iyileştirme talep eden Destici, "Yeni başlayan öğretmenlerin taşerondan kadroya geçen işçilerden bile az ya da o seviyede maaş alıyor olmasını bir meslektaşları olarak kabul edilemez görüyorum. Mutlaka iyileştirilme yapılmalı. Ayrıca ücretli öğretmenlerimize destek yetiştirme kurslarında ders veren öğretmenlerin aldığı kadar ücret verilirse en azından 10 bin liranın üzerine çıkarlar ki bu da bir ücret iyileştirmesi olur." değerlendirmelerinde bulundu.