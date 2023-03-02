Destatis: Çin, Almanya'nın Bir Numaralı Fotovoltaik Sistem Tedarikçisi Oldu

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Dongying kentinde güneş modülleri üreten bir şirketin çalışanları, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Yunjie/Xinhua)

PwC Almanya Yenilenebilir Enerjiler Direktörü Heiko Stohlmeyer, " Avrupa Birliği'nde güneş modüllerinin toplam üretim kapasitesi, bireysel Çinli tedarikçilerinkinden önemli ölçüde daha düşük" dedi.

BERLİN, 2 Mart (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Çin'in Almanya'nın bir numaralı fotovoltaik (PV) sistem tedarikçisi olduğunu ve 2022'de ülkenin ithalatının yaklaşık yüzde 87'sini sağladığını söyledi.

Destatis Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen PV sistemlerinin yaklaşık 3,1 milyar euro (3,3 milyar ABD doları) değerinde olduğunu ve Çin'i 143 milyon euro ile Hollanda'nın takip ettiğini duyurdu.

Denetim ve danışmanlık hizmetleri şirketi PwC Almanya tarafından geçen yılın sonunda yayınlanan bir araştırmaya göre, "Alman güneş enerjisi endüstrisinin gerilemesinden bu yana" fotovoltaik modüller artık büyük ölçüde Çin'de üretiliyor.

PwC Almanya Yenilenebilir Enerjiler Direktörü Heiko Stohlmeyer, "Avrupa Birliği'nde güneş modüllerinin toplam üretim kapasitesi, bireysel Çinli tedarikçilerinkinden önemli ölçüde daha düşük" ifadelerini kullandı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'nin Feidong ilçesindeki bir güneş fotovoltaik modülü üretim şirketinde çalışan bir personel, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ruan Xuefeng/Xinhua)

Almanya 2045 yılına kadar iklim nötr olmayı hedefliyor. Buna ek olarak, yenilenebilir enerjilerin brüt elektrik tüketimindeki payının 2022'de yüzde 44'ten 2030'a kadar en az yüzde 80'e çıkarılması bekleniyor. Özellikle PV sistemleri, geçen yıl sadece yüzde 10'a ulaşan paylarıyla önemli bir rol oynayacak.

Alman Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) ve danışmanlık şirketi Ernst and Young (EY) tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enerji dönüşümü "yeterince hızlı ilerlemiyor".

Söz konusu araştırmada, "Fotovoltaikler 2021'de tüm teknolojiler arasında en yüksek genişleme oranına sahip olsa da, 2030 hedeflerine ulaşılıp ulaşılamayacağı hala şüpheli" denildi. (1 euro = 1,07 ABD doları)

Almanya'nın Hamburg kentindeki Çin-Avrupa yük treni "Shanghai Express", 26 Ekim 2021. (Fotoğraf: Wang Qing/Xinhua)