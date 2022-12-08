Destatis: Almanya, Enerji Kriziyle Birlikte Kömürden Elektrik Üretimini Artırdı

BERLİN, 8 Aralık (Xinhua) -- Federal İstatistik Ofisi tarafından (Destatis) Çarşamba günü geçici sonuçlara dayanarak yayınlanan bir rapora göre, 2022'nin üçüncü çeyreğinde Almanya'da üretilen ve şebekeye verilen elektriğin üçte birinden fazlası kömürle çalışan elektrik santralleri...

BERLİN, 8 Aralık (Xinhua) -- Federal İstatistik Ofisi tarafından (Destatis) Çarşamba günü geçici sonuçlara dayanarak yayınlanan bir rapora göre, 2022'nin üçüncü çeyreğinde Almanya'da üretilen ve şebekeye verilen elektriğin üçte birinden fazlası kömürle çalışan elektrik santralleri tarafından üretildi.

Destatis'e göre, enerji kriziyle birlikte Avrupa'nın en büyük ekonomisinde kömürden üretilen elektrik yıllık bazda yüzde 13,3 arttı. Almanya, kömürü bir enerji kaynağı olarak 2030 yılına kadar aşamalı olarak kaldırmayı hedefliyor.

Kış aylarında enerji arz güvenliğini sağlamak için Alman hükümeti geçici olarak kömür yakıtlı elektrik santrallerine dönme kararı aldı. İlk tesis, Ağustos ayı başlarında yeniden faaliyete geçti.

Destatis'e göre, yüksek gaz fiyatlarına rağmen, üçüncü çeyrekte doğalgazdan elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4,5 arttı ve şebekeye verilen elektriğin yüzde 9,2'sini oluşturdu.

Rusya-Ukrayna çatışmalarının başlamasından bu yana Avrupa'da gaz fiyatları iki kattan fazla arttı. Ağustos ayı sonunda megavat saat başına yaklaşık 350 euroya (368 ABD doları) ulaşan Avrupa TTF (Tapu Transfer Tesisi) piyasasında gaz vadeli işlemleri Çarşamba günü yaklaşık 140 eurodan işlem görüyordu.

Destatis'e göre, Almanya'nın nükleerden aşamalı olarak vazgeçmesi nedeniyle, konvansiyonel enerji kaynaklarından üretilen elektriğin toplam payı yüzde 55,6'ya düştü. Almanya'da bir önceki yılın sadece yarısı kadar nükleer enerji üretildi.

Daha önce Almanya'daki son üç nükleer santralin bu yılın sonunda kapatılması planlanıyordu. Ancak kömürde olduğu gibi, hükümet arz güvenliğini garanti altına almak için U dönüşü yapmak zorunda kaldı ve kalan santrallerin 15 Nisan 2023'e kadar çalışmasına izin verdi.