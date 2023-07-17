Derya Uluğ'un yeni albümü 'Nefes' çıkıyor

Derya Uluğ'un yeni albümü 'Nefes' için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Albümde müziğin yıldız isimleriyle çalışan Uluğ, 14 şarkıdan oluşan albümde farklı müzik türlerini bir araya getirdi. Albümün çıkış parçası olan 'Nefes' şarkısının klibi büyük bir prodüksiyon ekibiyle çekildi. Ayrıca albümde Asil Gök ile bir düet şarkısı da yer alıyor.

Albüm için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Uluğ, "Farklı ama çok tatlı bir heyecan. Albüm çalışmaları ve konser temposu birleşince çok yoğun ve yorucu bir süreç oldu. Emeklerimiz karşılık bulduğunda tüm yorgunluğumuz geçecek" dedi. Projenin çıkış parçası, albüme adını veren Nefes oldu. Şarkının klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde 20 dansçı, 15 oyuncu ve 40 kişilik prodüksiyon ekibinden oluşan toplam 75 kişilik dev bir ekiple çekildi.

YILDIZ İSİMLER NEFES'TE BULUŞTU!

14 şarkıdan oluşan bu albümde başarılı sanatçı, müziğin yıldız isimleriyle çalıştı. Derya Uluğ ve Asil Gök imzalı eserlerin çoğunlukta olduğu albümde, Emrah Karakuyu, Aerro, Direnç Utku Kaçmaz ve Mert Ceylan'ın eserleri de yer aldı. Albümdeki şarkıların düzenlemelerini Asil Gök, Aerro, Erhan Bayrak, Celil Yavuz, Metehan Köseoğlu ve Caner Güneysu hazırladı.

SÜRPRİZ DÜET!

Albümde Asil Gök'le bir de düete yer veren Uluğ, 'Yansıma' isimli şarkıyı Asil Gök'le beraber hazırladı. 14 şarkıdan oluşan Nefes'te bir çok farklı müzik türü biraraya geldi.