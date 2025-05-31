Dervişoğlu'nun Şehit Kabrindeki Duygusal Anları... "Unutanın Kanı Kurusun"

Dervişoğlu'nun Şehit Kabrindeki Duygusal Anları... 'Unutanın Kanı Kurusun'
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy'de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1993 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten'in Terkirdağ'daki kabirlerini ziyaret etti. Baba - kızın yaşadıklarını anlatırken kelimeler boğazına düğümlenen Dervişoğlu, "Unutanın kanı kurusun" dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM -Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy'de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1993 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten'in Terkirdağ'daki kabirlerini ziyaret etti. Baba - kızın yaşadıklarını anlatırken kelimeler boğazına düğümlenen Dervişoğlu, "Unutanın kanı kurusun" dedi.

Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Köyü'nde çiftçilerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dertoprağa'nun ikinci durağı Şarköy oldu.

Dervişoğlu ilk olarak 1993 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten'in Terkirdağ'daki kabirlerini ziyaret etti. Dua sonrası Baba - kızın yaşadıklarını anlatırken kelimeler boğazına düğümlenen Dervişoğlu, "Unutanın kanı kurusun" dedi.

Dervişoğlu ve beraberindeki heyet mezarlıkta bulunan diğer şehitlerin mezarlarına çiçek bırakıp dua etti.

Dervişoğlu daha sonra Şarköy merkeze gelerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi, burada vatandaşların dertlerini dinledi. Daha sonra partisinin genişletilmiş il divan toplantısı için Tekirdağ'a geçti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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