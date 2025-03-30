Dervişoğlu'ndan Bayram Mesajı: Adalet ve Merhamet Vurgusu

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Buradan bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum: adaleti ve merhameti Allah emrediyor. Çocuklara sevgiyi de Cenab-ı Hak emrediyor. Nasıl milleti sokaklarda nöbette mecbur ettilerse, demokrasi nöbetine hakimler de bu bayram tatilinde nöbette olsunlar ve hürriyetinden mahrum çocuklarımıza ailelerine kavuşturmak için gerekli kararları alsınlar diyorum. Hepinize tekrar bayram tadında bayramlar diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya İlçesi'ne bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camii'nde kıldı. Dervişoğlu, namazının ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Cenab-ı Allah bayram tadında bayram nasip etsin. Bayramlarımız dargınlıkların sonlandırıldığı, küskünlüklerin bittiği, insanların kucaklaştığı günlerdi. Günler diliyorum maalesef şimdi dargınlıkların, küskünlüklerin de derinleştiği dönemler yaşıyoruz. ve buna sebep olanlar kullandıkları dilin yanlışlığından ötürü sebep oluyorlar. Öncelikle bu mübarek günde başta siyasiler olmak üzere sorumluluk sahibi makamları işgal edenlerin ve toplumumuzun birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında kullandıkları dile özen göstermelerini tekraren ifade etmek istiyorum.

"Bu bayramın zülümlerin bittiği bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum"

Sadece ülkemizde değil, yakın coğrafyada da büyük sıkıntılar var ayrıca uzaklardaki soydaşlarımızla zülüm altında. Gazze'de dindaşlarımız doğu Türkistan'daki soydaşlarımız yine dindaşlarımız zülüm altındalar sürgünlerle cezalandırmalarla ölümlerle sınıyorlar bu bayramın bütün bu zülümlerin bittiği bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.

"Nasıl milleti demokrasi nöbetine mecbur ettilerse hakimler de bu bayram tatilinde nöbette olsunlar"

İçeride hoca da vaazında söyledi; 'Çocuklara, gençlere merhamet edin' diye, 'çocukları gençleri sevin' diye yaşadığımız bu yakın takvim içerisinde yaşadığımız olaylardan kaynaklı olarak birçok gencimiz ailelerinden uzakta ve hapishanedeler. Milleti demokrasi nöbetine tuttular ve meydanlara çıkmaya zorladılar. Buradan bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum: Adaleti ve merhameti Allah emrediyor. Çocuklara sevgiyi de Cenabı-ı Hak emrediyor ve bu güzel günün bu bayramın yüzü suyu hürmetine herkesin merhamet ve adalet duygusunun gerektirdiği gibi davranması gerektiğinin de lüzumunun da altını çiziyorum. Nasıl milleti sokaklarda nöbete mecbur ettilerse, demokrasi nöbetine hakimler de bu bayram tatilinde nöbette olsunlar ve hürriyetinden mahrum çocuklarımıza ailelerine kavuşturmak için gerekli hukuki düzenlemeyi ya da kararları alsınlar diyorum. Hepinize tekrar bayram tadında bayramlar diliyorum. Bu bayramın öncelikle Türk İslam alemine ve insanlar hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, saygılar sunuyorum sağolun."