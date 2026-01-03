Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Dervişoğlu:  "'ya Dediklerimizi Yaparsın ya da İşini Bitiririz' Doktrini Sadece Barbarlıktır"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını barbarlık olarak nitelendirirken, Türkiye'nin demokratik değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin, "'Ya dediklerimizi yaparsın ya da işini bitiririz" doktrini, sadece barbarlıktır. Bir devlet başkanı yozlaşmış ve otoriter de olsa, böylesi bir hoyratlık meşrulaşamaz" dedi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya saldırısına tepki gösterdi. Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'Ya dediklerimizi yaparsın, ya da işini bitiririz' doktrini, sadece barbarlıktır. Bir devlet başkanı yozlaşmış ve otoriter de olsa, böylesi bir hoyratlık meşrulaşamaz. Dünya hızla kural ve kurum tanımaz bir noktaya sürüklenirken, Cumhuriyet Devletimize ve Milli Kimliğimize ne kadar sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha gördük. Çünkü, bir rejimin istikrarı, sadece 'ben kazandım, oldu' denilen seçimlerle ölçülmez.

Bir devletin gücü, ancak kurumlarının ve kurallarının gücüyle orantılıdır. Bir ülkenin en hayati savunma sistemi ise partizanlığa değil, toplumsal rızaya dayalı siyasettir. Milletin ortak rızasına boyun eğen bir iktidarın, başka hiç bir güce baş eğmesine de gerek kalmayacaktır. Dilerim ki, Türkiye'yi yönetenler de aynı idrak içinde hareket etsinler."

