Dervişoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı: "Cumhuriyet, Tüm Düşmanlarına İnat Eşitliktir.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin yayımladığı mesajda, "Hangi fikri temelden gelirse gelsin, Cumhuriyet karşıtları hep kendilerine ayrıcalık isterler. Oysa Cumhuriyet, ayrıcalığın, kayırmacılığın panzehridir. Bugün, 102. yılını, büyük bir gurur ve coşkuyla, sonsuz bir inançla idrak ettiğimiz Cumhuriyet; tüm düşmanlarına inat eşitliktir. Makulde buluşmaktır. Dengenin, helal lokmanın, alın terinin, emeğin muhafızıdır. Cumhuriyet gözün arkada kalmamasıdır" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Dervişoğlu, mesajda şu ifadeleri kullandı: "Eşit hak ve fırsatlara sahip yurttaşlar haline getiren Cumhuriyet'tir" "İnsanlık tarihi, yönetim biçimleri üzerine yapılan tartışmaların, çatışmaların hatta savaşların tarihidir. Felsefenin, siyasetin, hukukun, sosyal bilimlerin, akademinin yüzlerce yıllık tartışmalarının bir sonucu olan Cumhuriyet kavramının bugünkü tanımına ulaşabilmesi, iki bin yıldan fazla sürmüştür. İnsanı bir ailenin, bir zümrenin tebaası olmaktan çıkaran, eşit hak ve fırsatlara sahip yurttaşlar haline getiren Cumhuriyet'tir. Bu yanıyla, felsefede ve sosyolojide, Aristo'dan Montesquieu'ya, Adams'a, Madison'a kadar uzanan tarihsel süreçte Cumhuriyet, fikirlerin çatışmasından doğan, insanın haklarını esas alan zengin bir fikri sürecin meyvesidir. Bu süreç, Cumhuriyeti ideal tarifinin ötesinde, teokrasinin kuralları ile harmanlayanların ya da monarşinin mutlak hakimiyetine vesile kılmaya çalışanların fikri çatışmalarına da sahne olmuştur. Yani aslında Cumhuriyet, bugünkü modern tarifine, yüzlerce yıl süren tartışmaların, on binlerce eserle tarihe not düşülen fikir fırtınalarının ardından ulaşmıştır. "Adı Cumhuriyet olmakla birlikte, teokratik ya da bir zümrenin egemenliğini esas alan rejimler, devletler de mevcuttur" Bu süreç aynı zamanda insanlığın hak arama, adalet ve özgürlük arayışının tamamıdır. İnsanın, idare edilenden, idare edene geçişidir. Bugünkü anlamına kavuşması kolay olmadığı için de sanılandan kıymetlidir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetin tanımı ve şekline dair tartışmalar bugün de devam etmektedir. Çünkü şu bir gerçektir ki adı Cumhuriyet olan her yönetim şekli, insanı özgürleştiren, hakkını ve hukukunu koruyan, yönetimde devredilemez söz hakkı tanıyan bir niteliğe sahip değildir. Adı Cumhuriyet olmakla birlikte, teokratik ya da bir zümrenin egemenliğini esas alan rejimler, devletler de mevcuttur. 20. yüzyılın başında, 'Türk mucizesi' olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti ise yurttaşına haklarını, fırsat eşitliğini sunabilen nadir örneklerdendir. Bu yanıyla Türkiye Cumhuriyeti, yüzyıllar süren hak, hukuk ve özgürlük mücadelesinden ustaca süzülmüş değerler bütünüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzyıllara sari Cumhuriyet birikimini anlayabilen, yorumlayabilen fikri donanımı, Türk Milleti açısından büyük şanstır.

"Cumhuriyet, tam ve kamil bir demokrasi ile gerçek anlamına kavuşur" Unutulmamalıdır ki, Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda dünyada ve özellikle de Avrupa'da, totaliter bir rüzgar esiyordu. Nitekim insanlığı 2. Dünya Savaşı gibi bir felakete sürükleyen de bu totaliter rejimler oldu. Bu rüzgara rağmen Cumhuriyet diyebilen liderin adıdır Atatürk. Dünya, 2. Dünya Savaşı'nın yıkıntıları ile boğuşurken, temellerini attığı Cumhuriyet, çok partili hayata geçerek demokratik adımlarını daha da hızlandırmıştır. Çünkü Cumhuriyet, tam ve kamil bir demokrasi ile gerçek anlamına kavuşur. Türkiye'nin Cumhuriyet ve demokrasi süreci, doğulu ya da batılı, siyasetçilerin, bilim insanlarının, filozofların, sosyologların ilgiyle ve titizlikle incelediği, fırsat eşitliği ve vatandaşlık tanımı açısından çok zengin ve donanımlı bir süreçtir. Bu aynı zamanda modern dünyada Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'e duyulan ilginin ve takdirin de sebebidir. Yaşasın Cumhuriyet! İşte bu nedenle, Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin Cumhuriyet coşkusu birçok ulusunkinden farklıdır. Çünkü; Hakları, hukuku yok sayılan bir toplumdan, eşit fırsatlara sahip bir millete dönüşümün eşine az rastlanır öyküsüdür Cumhuriyet. Cumhuriyet dendiğinde göğsümüzün kabarmasının asıl sebebi de budur. Türkiye Cumhuriyeti ifadesi, devletimizi tanımlamasının yanında, özgürlüğü, birey olmayı, haklarda ve fırsatlarda eşitliği de tanımlar. "Cumhuriyet; tüm düşmanlarına inat eşitliktir. Makulde buluşmaktır"