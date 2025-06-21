Dervişoğlu, Hayatını Kaybeden Öğretmenin Cenaze Törenine Katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Sevil Şeker'in cenaze törenine katıldı ve yakınlarına başsağlığı diledi.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Sevil Şeker'in cenaze törenine katıldı.
İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre Şeker'in naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.
Törene katılan Dervişoğlu, Şeker'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel