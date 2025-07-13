Dervişoğlu: Gençler Bugünün Sahibi ve Geleceğin Teminatıdır

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhuriyet bir hikayedir, özgürlükle yazılır, mücadeleyle tanımlanır." dedi.

Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) ile Milliyetçi Kongre Derneği tarafından Türkiye Barolar Birliğinin Litai Konukevi'nde düzenlediği programa katıldı.

Burada konuşan Dervişoğlu, Türkiye'nin modernleşme sürecinde gençlerini yorduğunu savundu.

"Bu ülke gençlerini yordu ve hala yormaya devam ediyor" diyen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"O yüzden size artık 'Yarınlar sizindir' diyemeyiz. Sizin hakkınız olan bugündür. Çünkü siz yarınların sahibi olarak bugünün sesi, bugünün aklı, bugünün cesareti ve bugünün vicdanı olmak mecburiyetindesiniz. Size bugünü vermek bir lütuf değil, gecikmiş bir adalettir."

Gençliğin, ülkenin yalnızca geleceği değil aynı zamanda bugünü olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Artık boş vaatlerle değil, 'Gelin bugünü birlikte kuralım' diyerek yola çıkacağız. Çünkü ancak bugünü birlikte yaşarsak yarın gerçekten sizin olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi yüceltmek için gençlerin yüzlerce fikrinin olduğuna ve pek çok şeyi başarabileceklerine inandığına dikkati çeken Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün görev ve sorumluluğumuz büyüktür. Başımızda toplanan fırtına bulutlarını ruh-i mücerret ile dağıtma günüdür. Gün size Mustafa Kemal'in stratejisini, bugünün aklı, bugünün imkanları ve imtiyazlarıyla yeniden düşünme ve uygulama ayrıcalığı da veriyor. Cumhuriyet bir hikayedir, özgürlükle yazılır, mücadeleyle tanımlanır. Biz buradayız. Teslim olmayacak ve bu hikayeyi mutlaka tamamlayacağız."

Programda ayrıca, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve SİYASAM Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Özatıcı ile Milliyetçi Kongre Derneği Başkanı Bahadırhan Dinçaslan da birer konuşma yaptı.