Dertliler Hareketi'nin Kudüs Hatipleri Eğitim Akademisi Sona Erdi

Dertliler Hareketi'nin İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı toplumda bilinç oluşturmak için düzenlediği "Kudüs Hatipleri Eğitim Akademisi" sona erdi.

Hareketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin Halkalı'daki yerleşkesinde düzenlenen akademiye aralarında üniversite öğrencisi, öğretmen, esnaf, STK gönüllüleri ve araştırmacıların bulunduğu kişiler katıldı.

Akademinin ilk oturumları 9 Aralık'ta gerçekleştirilirken Musa Biçkioğlu, Nermin Taylan Erkutlu, Muin Naim, Dr. Abdallah Maoruf, Muhammed Demirci, Dr. Fadi Zatari, Dr. Mahmoud Al Rantisi, Dr. Ahmet Emin Dağ, Dr. İbrahim Al Ali, Ersin Çelik, Emre Karapınar ve avukat Gülden Sönmez burada eğitim verdi.

" Türkiye'nin tavrı şeffaf bir şekilde ortadadır"

Akademinin 30 Aralık'taki kapanış programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Dertliler Hareketi'nin kıymetli bir projeye imza atarak Sabahattin Zaim Üniversitesi ile işbirliğinde Filistin'de yaşananları anlamak, anlatmak ve duyurmak için bir akademi programı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu programın hem bilimsel hem de vicdani bir sorumluluğun ürünü olduğunu belirten Madak, "Gazze'deki vahşet karşısında uluslararası örgütlerin sessizliği, duyarsızlığı, etkisizliği, çaresizliği, hatta desteği ibret vericidir. Batı'nın, bu vahşet karşısında siyonist İsrail'i askeri, ekonomik, medya ve yönetimsel açılardan desteklemesi, ona silah, para, teknoloji, bilgi ve diplomatik koruma sağlaması skandaldır." dedi.

İslam ülkelerinin tepkisizlik halinin de acı verici olduğuna dikkati çeken Madak, "Tarihin tanık olduğu böyle büyük vahşet karşısında Türkiye'nin tavrı şeffaf bir şekilde ortadadır. Filistin davasına gönülden bağlı olduğunu en üst düzeyde dile getirmektedir. Bu bağlamda, Filistinli kardeşlerimizin haklı taleplerini, uluslararası platformlarda cesurca, kararlıca, etkili bir şekilde savunmuştur." diye konuştu.

Dertliler Hareketi Başkanı Selman Enes Yücel ise elle düzeltme imkanını henüz bulamadıkları zulme karşı seslerini ve yumruklarını yükseltmenin çok önemli olduğunu anlattı.

Yücel, meydanlarda varlık göstermeye çalışırken toplumun kadim değerlerle mayalanmasını ve bilinçlendirilmesini de asla ihmal etmemek gerektiğine işaret ederek, "Buradan aldıkları eğitimler ile bilgi haznelerini genişleten ve artık bulundukları her ortamda hakkı, adaleti, doğruyu ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını anlatacak olan kursiyerlerimize akademiye gösterdikleri teveccüh nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Bilgilerini eyleme dönüştürecekleri mücadele sahasında kendilerine üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mescid-i Aksa'nın bahçesinde 1000 yıllardır dikili olan zeytin ağaçlarından üretilen zeytinyağı, yaprakları ve dikili oldukları yerin toprağından oluşan hediyeler akademiyi başarıyla bitiren kursiyerlere takdim edildi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, kursiyerler ile davetliler katıldı.