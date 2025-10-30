Dertliler Hareketi'nden 'Gazzeli Çocuklar Üşümesin' Kampanyası

Dertliler Hareketi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, "Gazzeli Çocuklar Üşümesin" temasıyla atkı ve bere kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Gazze İçin Atkı ve Bere Örüyoruz" kampanyası kapsamında, çocuklar için atkı, bere, eldiven, kazak ve mont gibi kışlık giysilerin temin edilmesi hedefleniyor.

Kampanya kapsamında herhangi bir bağış kabul etmeyen dernek, atkı ve berelerin kadınlar ve çocuklar tarafından örülmesini istiyor.

Dernek ayrıca 1-2 Kasım'da, Küçükçekmece'deki bir alışveriş merkezinde kadın ve çocukların katılımıyla "Her İlmek Bir Dua" etkinliği düzenleyecek. Talep edenlere örgü örmeleri için iplik dağıtacak.

Atkı ve berelerin işbirliği yapılan STK'lerin lojistik kanallarıyla Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor.

Dertliler Hareketi, 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar ramazan aylarında binlerce kişiye iftarlık dağıttı.

Dernek, geçen yıl da kamplarda kalan çocuklara giyecek, mont, hırka, bot ile ayakkabı gibi kışlık kıyafet desteği sağladı.