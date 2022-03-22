'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıkan genç kız hastane çatısından atladı - Haberler

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'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıkan genç kız hastane çatısından atladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıkan genç kız hastane çatısından atladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, evinden "Dershaneye gidiyorum" diye çıkıp, 5 katlı hastane çatısından atlayarak hayatını kaybetti.

BOYABAT, SİNOP (İHA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, evinden "Dershaneye gidiyorum" diye çıkıp, 5 katlı hastane çatısından atlayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. 5 katlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi çatısından atlayan 17 yaşındaki İ.S.K., ağır yaralandı. Genç kız, sağlık ekiplerince burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 yaşındaki İ.S.K., Boyabat ilçesindeki evinden ailesine "Dershaneye gidiyorum" diyerek çıktığı, sonrasında ise kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. İ.S.K.'nin neden çatıdan atlama girişiminde bulunduğu henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Berkan Şen/İHA)

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıkan genç kız hastane çatısından atladı

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıkan genç kız hastane çatısından atladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi, Boyabat, Hastane, Sinop, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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