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Ders zili çaldı öğrenciler okula koştu

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- Ders zili çaldı öğrenciler okula koştu Kırklareli'nde ilk ders zili çaldı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, ilk ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı.

- Ders zili çaldı öğrenciler okula koştu

Kırklareli'nde ilk ders zili çaldı

KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, ilk ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bu günde diğer kademeler için ilk ders zili çaldı. Ülke genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün dersbaşı yaptı.

Kırklareli'nde de öğrenciler sabahın erken saatlerinde okullarına geldi. Arkadaşları ile özlem gideren öğrenciler bahçede zil çalana kadar çeşitli oyunlar oynadı.

Arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen öğrenci Yankı Keskin okula gelince çok mutlu olduğunu söyledi.

Çınar Abay ise okulunu, derslerini, arkadaşlarını çok özlediğini vurgulayarak heyecandan gece uyuyamadığını dile getirdi.

Bazı öğrenciler sınıfta tahtalara öğretmenleri için notlar yazdı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatiline girecek, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak.

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

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