DERS ANLATIRKEN KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN, TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) ders anlattığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök'ün (44) cenazesi toprağa verildi.

OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Gök, dün öğrencilerine ders anlattığı sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gök, hayatını kaybetti. Gök'ün cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından hastane morgundan alınıp, Çağsak Köyü Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile OKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Prof. Dr. Coşkun Özalp, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. Akademisyen Gök'ün naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

BAHAR ŞENLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök'ün vefatı nedeniyle üniversite yerleşkesinde devam eden OKÜ Bahar Şenlikleri'nin kalan etkinlikleri iptal edildi. Bunun yanı sıra akademisyen Gök'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan öğrencileri ise üniversitedeki odasının kapısını çiçeklerle ve duygularını ifade ettikleri küçük notlarla donattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel