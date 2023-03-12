DERNEKTE ÇIKAN YANGINDA DEPREM İÇİN TOPLANAN YARDIM MALZEMELERİ YANDI

BAŞAKŞEHİR'de, depremzedeler için yardımların toplandığı Umut Işığı Derneğinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Toplanan yardımlar yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.10 saatlerinde Şahintepe Mahallesi Nedim Sokak'ta bulunan Umut Işığı Derneğinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını fark edenler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerin itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pazar tatil olduğu için kimsenin olmadığı dernekte, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi.